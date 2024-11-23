Galatasaray'dan Moussa Dembele sürprizi! Victor Osimhen kadar ses getirecek, Icardi'nin boşluğunu dolduracak

23 Kasım 2024 13:56 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 13:57

Galatasaray dünya yıldızı Victor Osimhen transferi kadar ilgi görecek bir yıldızın peşinden gidiyor. İddialara göre sakatlanan Icardi'nin yerine Moussa Dembele hamlesi hazırlanıyor. Fransız oyuncudan ise müjdeli haber geldi.

Beşiktaş ve Galatasaray Chiesa için karşı karşıya! İlaç gibi gelecek transfer

Beşiktaş ve Galatasaray Chiesa için karşı karşıya! İlaç gibi gelecek transfer

Süper Lig’in zirvesindeki Galatasaray Victor Osimhen transferi kadar ses getirecek bir yıldızın peşine düştü. Mauro Icardi’nin özel hayatı ve sakatlığı sonrası sarı kırmızılılar harekete geçti.

Forvet hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray bir dünya yıldızını gündemine aldı. Aspor.com.tr’un İspanyol basını TodoFichajes'ten derlediği habere göre; Cimbom, Moussa Dembele'yi transfer etmek istiyor.

DEMBELE'DEN MÜJDELİ HABER

Galatasaray'a bir müjdeli bir haber de oyuncudan geldi. Haberde, Dembele'nin Arabistan'da mutlu olmadığını ve ocak ayında Avrupa futboluna geri dönmek istediği belirtildi.

Ayrıca İspanyollar bu transferde çıkabilecek tek pürüzün, Al-Ettifaq'ın Fransız oyuncuyu serbest bırakmak isteyip istemeyeceği olduğu söylendi.

Dembele'nin güncel piyasa değeri 12 milyon Euro. Bu sezon 12 maça çıkan yıldız futbolcu bu müsabakalarda 3 gol 2 asist yaptı.