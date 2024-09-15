Galatasaray'dan Osimhen açıklaması: Tüm futbolseverlere izletelim

15 Eylül 2024 04:30 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 04:42

Galatasaray'da ilk maçına çıkan Victor Osimhen için İbrahim Hatipoğlu'ndan açıklama geldi. Sarı kırmızılıların son hafta yaptığı büyük transfer Osimhen için "İzlemenin tadını çıkaralım" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ettiği maçta Victor Osimhen de yer aldı. Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a attığı ikinci golde yeni transfer Victor Osimhen sevinse de daha sonra golün Abdulkerim Bardakçı'nın olduğu açıklandı.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, maç sonrası yaptığı değerlendirmelerinde tüm futbolseverlere Osimhen'i izlemenin tadını çıkarmalarını tavsiye etti.

"UMARIM ONUNLA 25. ŞAMPİYONLUĞUMUZU YAŞARIZ"

Hatipoğlu, "Galatasaray, bugün gerçekten taraftarlarımıza güzel bir maç izlettirdi. Hem Çaykur Rizespor'u hem maçın hakemini hem de kendi oyuncularımızı kutluyorum. İki haftadır aynı skorla kazanıyoruz ve lige 4 galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni arkadaşlarımız takıma hizmet ediyor ve forma için mücadele veriyor. Birkaç antrenmanla sahaya çıkan yeni oyuncularımız, bu takıma ne kadar katkı vereceklerini gösterdi. Şampiyonluğu hak ettiğimizin sinyallerini verdik. Umarım hep güzel oynayarak, iyi mücadele ederek galibiyetler alırız." diye konuştu.

Takımın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen' için konuşan Hatipoğlu, "Osimhen dünyadaki en önemli forvet oyuncularından biri. En pahalı oyunculardan da biri. Öncelikle bu sezon Osimhen'i izlemenin tadını çıkaralım. Tüm Türk futbolseverlere Osimhen'in performansını izletelim. Kendisi hazirana kadar bizimle birlikte. Umarım onunla birlikte hem 25. şampiyonluğumuzu yaşarız ve Avrupa Ligi'nde finale yükseliriz." dedi.