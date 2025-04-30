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 | Suat Vilgen

Galatasaray'dan resmi Osimhen açıklaması! 'Tek konsantrasyonumuz...'

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan Victor Osimhen'in yanı sıra Avrupa'dean teklifler alan teknik direktör Okan Buruk için sarı-kırmızılı kulüpten resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

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Galatasaray'dan resmi Osimhen açıklaması! 'Tek konsantrasyonumuz...'
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 10:30

Galatasaray'ın sezon başında, İtalyan ekibi Napoli'den kiralık kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giyip giymeyeceği merak konusu. Performansıyla gol krallığı yarışmasının zirvesinde yer alan ve Galatasaray'ı adım adım şampiyonluğa taşıyan Nijeryalı yıldız hakkında kulüp genel sekreteri Eray Yazgan açıklamalarda bulundu. Yazgan, teknik direktör Okan Buruk'un kulüpteki geleceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'dan resmi Osimhen açıklaması! 'Tek konsantrasyonumuz...'
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"TEK KONSANTRASYONUMUZ..."

HT Spor'a konuşan Yazgan, kulüp olarak gelecek sezonun planlamasını şimdiden yaptıklarını belirtirken Osimhen'in durumuyla ilgili, "Gündeme dahi gelmiyor sözleşme detayı. Öncelikle hep beraber bu sene Victor Osimhen gibi bir oyuncuyu Süper Lig'de izlemiş olmanın keyfini çıkartalım. Ondan sonra da kulübümüzün hem de oyuncunun şartları uygun olursa olabilir. Bugünün konusu değil. Bizim şu anda tek konsantrasyonumuz, Victor Osimhen'in de diğer geri kalan tüm oyuncularımızın da tek konsantrasyonu ve sezonu 2 kupayla tamamlamak. Gerisi teferruat" dedi.x

Galatasaray'dan resmi Osimhen açıklaması! 'Tek konsantrasyonumuz...'
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OKAN BURUK SÖZLERİ: UZUN YILLAR

Galatasaray'ı üst üste 3'üncü şampiyonluğa taşıyan ancak aldığı yurt dışı teklifleri değerlendirerek takımdan ayrılacağı konuşulan teknik direktör Okan Buruk'la ilgili de Yazgan şunları söyledi: "Hocamız son derece konsantre. Hiç kolay bir şey değil yaklaşık 10-11 ay boyunca bu takımın motivasyonunu üst düzeyde tutabilmek. O yüzden de başta idari şubemiz olmak üzere futbol şubesinden sorumlu arkadaşlarımız gerçekten büyük bir gayret gösteriyor. Hocamız şu anda devam ediyor, biz bunları konuşmuyoruz bile. Hocamız daha uzun yıllar bizimle olacakmış gibi plan yapıyoruz."

ETİKETLER
#okan buruk
#victor osimhen
#Galatasaray Transferleri
#Spor
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