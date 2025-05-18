Galatasaray'dan şampiyonluk sonrası Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göndermeler!

Galatasaray'da şampiyonlukla birlikte sosyal medya paylaşımları da gelmeye başladı. Aslan, şampiyonlukla birlikte ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göndermelerde bulundu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve 25. kez şampiyon oldu. Akabinde ise kulübün sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a mesaj verdi.

GALATASARAY'DAN ŞAMPİYONLUK GÖNDERMELERİ!

Sarı kırmızılılar 25. kez Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşırken, maçın ardından kulübün sosyal medya hesaplarından arka arkaya paylaşımlar yapıldı.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1924162110021317032

https://x.com/GalatasaraySK/status/1924163158735835491