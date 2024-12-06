Galatasaray'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na bir yanıt daha: "Türk futbolu bir kişinin esiri oldu!"

06 Aralık 2024 01:41 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 01:58

Galatasaray'ın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etmesinin ardından gelen yanıtla tartışma alevlendi. Bu defa yanıt Başkan Dursun Aydın Özbek'ten geldi. Türk futbolunu "Stockholm Sendromu'na yakalanmış, bir kişinin esiri olmuş" olarak nitelendiren kulüp başkanı sert sözlerle yükseldi

Galatasaray​ Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanıİbrahim Hacıosmanoğlu​'nu canlı yayında yaptığı açıklamalar nedeniyle istifaya davet etti. Hacıosmanoğlu’nun yanıtı sonrası Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek bir açıklama daha yaptı. Hacıosmanoğlu’nun kendisini tehdit ettiğini söyleyen Özbek, sert sözler sarf etti.

GALATASARAY İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Galatasaray tarafından akşam saatlerinde yapılan açıklamada, “TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tarafsızlığını tamamen yitirdiği” belirtilerek, "Kendisini ve tüm kurullarını Türk futboluna daha büyük zararlar vermeden istifaya davet ediyoruz" denildi.

Başkan Dursun Özbek’in söylemlerini eleştiren Hacıosmanoğlu katıldığı yayında "Galatasaray’ın başarısız olmasını mı istiyoruz? Böyle bir saçmalık olabilir mi?" diyerek kulübün kendisine yönelik suçlamalarına tepki göstermişti.

"TÜRK FUTBOLU STOCKHOLM SENDROMU'NA YAKALANDI, BİR KİŞİNİN ESİRİ OLDU"

Son olarak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisine yönelik sözleri hakkında yazılı açıklama yaparak tepki gösterdi.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamasını "hadsiz" olarak nitelendiren Özbek, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bu akşam yaptığı hadsiz açıklamalarla canlı yayında beni açıkça tehdit etmiştir. Ben, bu onurlu göreve, Galatasaray'ın haklarına el uzatanlarla sonuna kadar mücadele etmeye ve bunun için her türlü bedeli ödemeye hazır olarak geldim. Hayatım boyunca bu ucuz tehditlerin cevabını verdim, yine veririm. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bu makamın bir zerresine zarar getirmeye çalışılmasını asla kabul etmem. Bugün geldiğimiz nokta çok açıktır. Türk futbolu; Stockholm Sendromu'na yakalanmış, bir kişinin esiri olmuş TFF​ Başkanıyla karşı karşıyadır. Tüm spor kamuoyuna sesleniyorum: Bu ruh halindeki bir kişinin, Türk futboluna vereceği bir katkının kalıp kalmadığını herkesin iyi düşünmesi gerekmektedir. Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir" dedi.

İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÖZBEK'İN SÖZLERİYLE BAŞLADI

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, katıldığı bir yayında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu sert sözlerle hedef alarak, "Bugüne geldiğimizde Galatasaray Kulübü'ne karşı alınan tavırdan hiç memnun değiliz. Galatasaray'ın puanına göz dikenlerin gözünü çıkartırım. El sürenlerin elini kırarım. Bunu herkes böyle bilsin." ifadelerini kullanmıştı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ise cevabında şu sözleri kullanmıştı:

"Sayın başkanın (Dursun Özbek) açıklamalarına kurumsal olarak cevap vereceğim. Açıklamalar ve iftiralar, ahlak sınırlarını zorluyor. Kabul edilebilir gibi değil. Bazı konulara TFF başkanı olarak değil, İbrahim Hacıosmanoğlu olarak cevap vereceğim.

MHK'nin atamalarına ben karışmıyorum. Ben hiçbir birime karışmıyorum, olumsuz bir konu olursa hesabını sorarım. Hakem arkadaşımızın (Oğuzhan Çakır) arkasındayız, kötü bir maç yönetmedi. Galatasaray'a farklı gözle baktığımızı söylüyorlar. Neden böyle bir şey yapalım. TFF'de ilk kez 7 tane kulüp başkanı var, herkes formalarını çıkardı. Bizim tek derdimiz eşit ve adil olmak. Bize destek vermelerinin karşılığı imtiyaz vermekse bizde o yok. Her hakem her maça gidecek."