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 | Murat Makas

Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu! Cezalara itiraz edildi

Glatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan gerilimli derbinin ardından verilen cezalara ilişkin açıklama yaptı. Sarı kırmızılı ekip Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu'nun verdiği cezalara itirazda bulundu.

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Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu! Cezalara itiraz edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 15:32
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 15:37

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadıkları derbinin ardından verilen cezalarla ilgili harekete geçti. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından verilen cezalarla ilgili TFF'ye yazılı başvuru yaptı.

Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu! Cezalara itiraz edildi

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray cezalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü, yaptığı yazılı başvuruyla hukuksuz verilen cezalar nedeniyle itiraz ederek, TFF Hukuk Kurulunu görevini yapması konusunda uyardı." dedi.

İŞTE PFDK KARARLARI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'den teknik direktör Jose Mourinho ile futbolculardan Fred'e üçer, Mert Hakan Yandaş'a da bir maç ceza verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile oynanan derbiden sonra "saldırı" gerekçesiyle disipline sevk edilen Mourinho ile ilgili "Jose Mourinho'nun, emsal kararlar dikkate alınarak rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabaka soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 292.500 lira para cezası ile cezalandırılmasına, 3 üyenin eylemin sevke uygun şekilde FDT'nin 44. maddesi uyarınca saldırı olarak değerlendirilerek 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile cezalandırılması gerektiği yönündeki karşı oyu ile (oy çokluğu) karar verilmiştir." kararını aldığı bildirildi.

Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu! Cezalara itiraz edildi

Kurulun, Fred'e müsabaka hakemine yönelik hakareti sebebiyle 3 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası, Mert Hakan Yandaş'a da rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 1 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası uygulandığı kaydedildi.
Fenerbahçe sportif direktör Mario Branco'ya talimatlara aykırı hareketten 117 bin, antrenörlerden Salvatore Foti'ye rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 4 maç men ve 117 bin, Sandro Zufic'e ise müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 4 maç men ve 78 bin lira para cezası kesildiği aktarıldı.
PFDK'nin sarı-lacivertli kulübe de çeşitli nedenlerden dolayı toplamda 900 bin 750 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

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