Galatasaray'dan transfer açıklaması! Victor Nelsson veda ediyor

02 Şubat 2025 18:33 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 19:28

Süper Lig'in 22. haftasında yarın akşam Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılılar, transfer ihtimali nedeniyle Victor Nelsson'un kadroya alınmadığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Alvaro Morata'yı kadrosuna katan sarı kırmızılılarda bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. O oyunculardan biri olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson için resmi açıklama geldi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda mücadele edeceği Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı ve uçakla müsabakanın oynanacağı Gaziantep'e gitti.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda tedavileri devam eden Mauro Icardi ile Kerem Demirbay dışında aşil tendonunda kısmi hasar olan Ismail Jakobs ile Ajax maçı sonrasında sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün yer almadı.

VICTOR NELSSON TRANSFER OLUYOR

Son antrenmana katılmayan Victor Nelsson da muhtemel bir transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda kamp kadrosunda bulunmuyor.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Galatasaray'ın, Gaziantep FK maçı kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman ve Metehan Baltacı."