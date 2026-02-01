Galatasaray'dan üçüncü transfer! Genç oyuncuyla imza atıldı

Galatasaray'da devre arasındaki transfer çalışmaları hız kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde kritik aşamada olan sarı-kırmızılı ekip kadro genişliği için hamleler yapıyor.

Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde üçüncü hamlesini genç oyuncu ile yaptı. Galatasaray, ara transfer döneminde üçüncü imzayı Can Armando Güner'e attırdı. 18 yaşından gün alan 2008 doğumlu kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı kulüple profesyonel sözleşmeyi imzaladı.

SEZON SONUNDA GALATASARAY'A KATILACAK

Borussia Mönchengladbach cephesi 500 bin euro bonservis bedelinde indirime gitmezse Can Armando, sezon sonunda Galatasaray'a katılacak.

Galatasaray, sezon sonunda yetiştirme bedeli olarak sezon sonunda yaklaşık 200 bin euroluk ödeme yapacak. Galatasaray yönetimi, iki kulüp arasında bir sorun yaşanmaması adına 500 bin euro olan rakamı 350 bin euro olarak ödemek istiyor.

7 GOLE KATKI SAĞLADI

Can Armando Güner, bu sezon Borussia Mönchengladbach altyapısında 14 maça çıktı. Genç oyuncu, bu müsabakalarda 4 gol ile 3 asist üretti.

18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sol kanat ve forvet arkasında da forma giyebiliyor. Can Armando Güner daha önce Schalke altyapısında da oynadı.