Galatasaray'dan Victor Osimhen transferi açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen '25. Şampiyonluk Gecesi' etkinliğine katıldı. Burada hem Bodrum'daki kutlamalara hem de Victor Osimhen transferine değinen başkan, iyi dileklerde bulundu.

GALATASARAY'DA DURSUN ÖZBEK'TEN VICTOR OSIMHEN TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA

"Bodrum'a geçen yıl da geldik, ondan evvel de geldik. Burası bizim uğurumuz. Burada kutlamaları yaptıktan sonra 26. şampiyonluğumuzun çalışmalarına başlayacağız. İnşallah seneye de buradayız. Transfer çalışmaları devam ediyor. Kendisinin vereceği bir karar, Osimhen'i bekliyoruz. İnşallah güzel bir sezonda kadromuzu bozmadan devam ederiz. Kaleci görüşmelerimiz de devam ediyor. 4-5 tane alternatifimiz var. Dolayısıyla onu da bittiği zaman size söylerim. Galatasaray'ın misyonu Avrupa'da başarılı olmak. Bu yıl hem ligi, hem Avrupa'yı, hem de Türkiye Kupası'nı kovalayacağız. Başarılı bir sezon geçireceğimizi umuyorum. Yönetim olarak arkadaşlarımla beraber bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bizim amacımız bugün burada olduğu gibi Galatasaraylıları sevince boğmak. Onlarla şampiyonlukları kutlamak."

OKAN BURUK DA BODRUM'DAYDI

"Galatasaraylıların bu şampiyonlukta çok büyük payları var. Onlarla birlikte güzel bir gece geçireceğiz, şampiyonluğu kutlayacağız. 5. yıldız, 25. şampiyonluk, hedef 26. 26. şampiyonluk için onlara burada tekrar söz vermek istiyoruz. Yeni sezona en iyi şekilde hazırlanacağız. Transferle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda bununla ilgili hamleler yapacağız."