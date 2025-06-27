Hakan Çalhanoğlu transferi gerçekleşiyor: Galatasaray'dan takas formülü!

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferi gerçekleşiyor. An itibarıyla sürpriz şekilde Barış Alper Yılmaz ile ilgilenen Inter'e, Galatasaray yönetimi tarafından Hakan Çalhanoğlu transferi için farklı bir anlaşma formülü sunulacak.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferi için Barış Alper Yılmaz süreci başladı. Çizme basını; Inter'in Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istediğini yazarken, Galatasaray tarafındaysa Hakan Çalhanoğlu transferi için adeta tüm engeller ortadan kalktı.

GALATASARAY'DA HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferinin bonservis sorunu çözüldü. Inter; flaş bir hamleyle Barış Alper Yılmaz transferi için devreye girerken, Galatasaray ise Hakan Çalhanoğlu için 35 milyon Euroluk bonservis sorununu aşmanın yolunu bulmuş oldu! Halihazırda Barış Alper Yılmaz ile Hakan Çalhanoğlu'nu direkt olarak takaslamak isteyen yönetim, şartlar dahilinde biraz bonservis ödemeyi de göze almış durumda. Son olarak da Hakan Çalhanoğlu transferinin, Galatasaray ve Inter'in orta yolu bulmasıyla birlikte tamamlanması bekleniyor.

GALATASARAY'DA BARIŞ ALPER YILMAZ İLE YOLLAR AYRILIYOR

Inter ile uygun bir zeminde anlaşmayı hedefleyen Galatasaray; İtalyan devinin makul tavırlar göstermesi halinde, Barış Alper Yılmaz'ın transfer olmasına olumlu yaklaşıyor.

GALATASARAY'DA TRANSFERİN BAŞROLÜNDEKİ HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'ın uzun zamandır transfer etmek istediği ama bonservisine takıldığı Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter ile 47 maça çıktı ve 11 gol ile 8 asistlik özel bir performans sergiledi.