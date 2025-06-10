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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'dan Victor Osimhen transferi için açıklama!

Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Victor Osimhen transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Victor Osimhen ile uygun şartlarda anlaşmak istediklerini ifade eden yönetici, ibrenin kendilerine döndüğünü anlattı.

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Galatasaray'dan Victor Osimhen transferi için açıklama!
KAYNAK:
TRT Spor
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 21:08
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 21:11

Galatasaray'da Victor Osimhen süreci tüm hızıyla devam ediyor. Victor Osimhen ile anlaşmak isteyen Galatasaray'da, yönetici İbrahim Hatipoğlu'ndan önemli detaylar geldi.

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN HEYECANI

"Victor Osimhen'i bize önerdiklerinde, forvete ihtiyacımız yoktu ama önerilen isim Osimhen'di. 2 gün içinde onu getirdik. Abdullah Kavukcu, George Gardi ile birlikte Osimhen sürecini yönetiyor. Kolay bir süreç değil. Ben şuna inanıyorum. Her geçen gün Osimhen'in Galatasaray'da kalma şansını artırıyor. Galatasaray'ı avantajlı konuma geçiriyor. Önemli teklifler var. Ancak ben Osimhen'in çok kolay karar vereceğini düşünmüyorum. Süreç uzayabilir. Bunu normal karşılamak lazım. Biz Osimhen'in burada kalmasını istiyoruz. Doğru rakamlarla bu transferi yapmak için Abdullah Kavukcu uğraşıyor. Galatasaray, imkânları ölçüsünde Osimhen'i de mutlu edecek ama ekonomik yapısını da bozmayacak bir şekilde transferi en iyi şartlarda bitirmeye çalışıyor. Onun saha içinde gösterdiği mücadeleye ancak aidiyeti olan birisi girer."

Galatasaray'dan Victor Osimhen transferi için açıklama!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY VICTOR OSIMHEN İÇİN NE KADAR MAAŞ ÖNERMİŞTİ?
Aslan, bonuslarla birlikte 20 milyon Euro civarlarına kadar yükselmişti.
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#victor osimhen
#Galatasaray Transferi
#Transfer Haberleri
#Spor
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