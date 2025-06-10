Galatasaray'dan Victor Osimhen transferi için açıklama!

Galatasaray'da Victor Osimhen süreci tüm hızıyla devam ediyor. Victor Osimhen ile anlaşmak isteyen Galatasaray'da, yönetici İbrahim Hatipoğlu'ndan önemli detaylar geldi.

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN HEYECANI

"Victor Osimhen'i bize önerdiklerinde, forvete ihtiyacımız yoktu ama önerilen isim Osimhen'di. 2 gün içinde onu getirdik. Abdullah Kavukcu, George Gardi ile birlikte Osimhen sürecini yönetiyor. Kolay bir süreç değil. Ben şuna inanıyorum. Her geçen gün Osimhen'in Galatasaray'da kalma şansını artırıyor. Galatasaray'ı avantajlı konuma geçiriyor. Önemli teklifler var. Ancak ben Osimhen'in çok kolay karar vereceğini düşünmüyorum. Süreç uzayabilir. Bunu normal karşılamak lazım. Biz Osimhen'in burada kalmasını istiyoruz. Doğru rakamlarla bu transferi yapmak için Abdullah Kavukcu uğraşıyor. Galatasaray, imkânları ölçüsünde Osimhen'i de mutlu edecek ama ekonomik yapısını da bozmayacak bir şekilde transferi en iyi şartlarda bitirmeye çalışıyor. Onun saha içinde gösterdiği mücadeleye ancak aidiyeti olan birisi girer."