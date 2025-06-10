Galatasaraylı yıldız Trabzonspor yolunda: Fatih Tekke'den sürpriz transfer!

Fatih Tekke'nin Trabzonspor'unda Galatasaraylı Berkan Kutlu transferinin kritiği yapılıyor. Galatasaray'da gözden çıkarılan Berkan Kutlu'ya, Fatih Tekke'den Trabzonspor için resmen onay geldi.
Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin yeni hamlesi Galatasaraylı Berkan Kutlu oldu. Trabzonspor için kadro derinliğini artırmak isteyen Fatih Tekke, Galatasaray tarafından 'gönderilecekler' listesine konulan Berkan Kutlu için 'transfer edilmeli' raporu verdi.
Trabzonspor için şampiyonluk hesapları yapan Fatih Tekke, Galatasaray'da gözden düşen Berkan Kutlu'yu transfer listesine aldı. Trabzonspor yönetimine Berkan Kutlu için istekte bulunan Fatih Tekke, Galatasaray'ın da ayrılmasına sıcak baktığı deneyimli orta saha için 'ivedi transfer edilmeli' dedi. Halihazırda Trabzonspor'un Fatih Tekke ile ciddi bir yapılanmaya gideceği süreçte, Galatasaraylı Berkan Kutlu başta olmak üzere pek çok kritik takviyeler gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Galatasaray'da Okan Buruk tarafından gözden çıkarılan Berkan Kutlu, Mario Lemina'nın sarı kırmızılı takıma katılmasından bu yana forma bulmakta zorlanmıştı. Esasen ise Galatasaray ile sözleşmesinin son senesine giren Berkan Kutlu, iki kulübün anlaşmasıyla birlikte Trabzonspor'da oynamaya olumlu yaklaşıyor.
Galatasaray ile bu sezon 42 maça çıkan Berkan Kutlu, 1552 dakika sahada kalmış ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.