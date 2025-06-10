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 | Burak Ayaydın

Galatasaraylı yıldız Trabzonspor yolunda: Fatih Tekke'den sürpriz transfer!

Fatih Tekke'nin Trabzonspor'unda Galatasaraylı Berkan Kutlu transferinin kritiği yapılıyor. Galatasaray'da gözden çıkarılan Berkan Kutlu'ya, Fatih Tekke'den Trabzonspor için resmen onay geldi.

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Galatasaraylı yıldız Trabzonspor yolunda: Fatih Tekke'den sürpriz transfer!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 19:52
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 19:52

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin yeni hamlesi Galatasaraylı Berkan Kutlu oldu. Trabzonspor için kadro derinliğini artırmak isteyen Fatih Tekke, Galatasaray tarafından 'gönderilecekler' listesine konulan Berkan Kutlu için 'transfer edilmeli' raporu verdi.

FATİH TEKKE'DEN TRABZONSPOR ORTA SAHASINA GALATASARAYLI BERKAN KUTLU TRANSFERİ

Trabzonspor için şampiyonluk hesapları yapan Fatih Tekke, Galatasaray'da gözden düşen Berkan Kutlu'yu transfer listesine aldı. Trabzonspor yönetimine Berkan Kutlu için istekte bulunan Fatih Tekke, Galatasaray'ın da ayrılmasına sıcak baktığı deneyimli orta saha için 'ivedi transfer edilmeli' dedi. Halihazırda Trabzonspor'un Fatih Tekke ile ciddi bir yapılanmaya gideceği süreçte, Galatasaraylı Berkan Kutlu başta olmak üzere pek çok kritik takviyeler gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Galatasaraylı yıldız Trabzonspor yolunda: Fatih Tekke'den sürpriz transfer!

FATİH TEKKE'NİN TRABZONSPOR'A İSTEDİĞİ BERKAN KUTLU VE GALATASARAY SÜRECİ

Galatasaray'da Okan Buruk tarafından gözden çıkarılan Berkan Kutlu, Mario Lemina'nın sarı kırmızılı takıma katılmasından bu yana forma bulmakta zorlanmıştı. Esasen ise Galatasaray ile sözleşmesinin son senesine giren Berkan Kutlu, iki kulübün anlaşmasıyla birlikte Trabzonspor'da oynamaya olumlu yaklaşıyor.

Galatasaraylı yıldız Trabzonspor yolunda: Fatih Tekke'den sürpriz transfer!

BERKAN KUTLU VE GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray ile bu sezon 42 maça çıkan Berkan Kutlu, 1552 dakika sahada kalmış ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

BERKAN KUTLU GALATASARAY'A NEREDEN GELMİŞTİ?
27 yaşındaki orta saha, Alanyaspor'dan transfer edilmişti.
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ETİKETLER
#trabzonspor
#fatih tekke
#berkan kutlu
#Galatasaray Transferi
#Transfer Haberleri
#Spor
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