Galatasaray'ın el sıkıştığı kaleciyi duyurdular! Bonservis ücreti ortaya çıktı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için dünyaca yıldız isimleri transfer listesine ekliyor. Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci transferinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yunan basını Galatasaray'ın el sıkıştığı kaleciyi duyurdu. Yunan basınının iddiasına göre bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Şampiyon olan Galatasaray, devler ligine hazırlık için gelecek sezonda iddialı kadro kurmayı hedefliyor. Türkiye Kupası’nı da alan ve sezonu kapatan Cimbom’da ayrılıklar gündemde. Fernando Muslera ve Mertens takıma resmen veda etti.

Galatasaray, Muslera’nın yerine kaleci transferini bitirmek istiyor. Listede Emiliano Martinez, Marcin Bulka, Andriy Lunin, İnaki Pena ve Dominik Katorski gibi isimler yer alıyor.

MUSLERA'NIN YERİNE GELECEK İSİM

Dominik Kotarski için Yunan basınından flaş bir iddia geldi. Haberlere göre; 25 yaşındaki eldiven, Galatasaray ile el sıkıştı. Yunanistan ekiplerinden PAOK forması giyen ve bu sezon 46 resmi maçın 15'inde kalesini gole kapatan Kotarski, transfer durumunu soranlara, "Ben Galatasaray ile anlaştım" şeklinde cevap verdi.

GALATASARAY'IN ÖDEYECEĞİ MİKTAR

Galatasaray'ın 1.89 boyundaki kaleci için kulübü PAOK'a 13 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Ülkesinin takımlarından Dinamo Zagreb'in altyapısında yetişen Dominik Kotarski, ardından Ajax'a transfer olmuştu. Hollanda ekibinin U21 takımında boy gösterirken, A takımda süre bulamadı ve HNK Gorica'ya kiralandı, sonra da 1 milyon Euro'ya bonservisiyle gönderildi.



2022-23 sezonunda da PAOK'un yolunu tuttu. 25 yaşındaki file bekçisi, ayaklarına hakim ve pas kabiliyeti dikkat çekiyor. Hırvatistan Milli Takımı'nda da 2 karşılaşmada kaleyi korudu. Yunanistan ekibinde bu sezon 46 maça çıkan Kotarski, 57 gol yedi. 15 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.