Galatasaray'ın elindeki sağlıklı tek golcü! Osimhen'nin sakatlığında son durum belli oldu

Galatasaray son günlerde golcülerinin sakatlanması ile başı dertte. Sezonun henüz başlarında Mauro Icardi'nin sakatlanması sonrası devre arasında kadrosuna Álvaro Morata'yı katan sarı-kırmızı ekip bu oyuncunun da sakatlanması sağlıklı tek golcüsü Osimhen ile mücadele ediyor. Son oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de Osimhen sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Lider ekibin golcüsünün sağlık durumu da belli oldu.