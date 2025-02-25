TFF, PFDK sevklerini açıkladı! Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi…

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini duyurdu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile alakalı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho 'sportmenliğe aykırı hareket ve hakaretten', Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalardan', Futbolcu Mauro Icardi ise talimatlara aykırı hareketten PFDK'ye sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile ilgili Fenerbahçe'den; Jose Mourinho, Mario Branco, Onur Özkan, Stefano Rapetti, Ricardo Formosinho ve Sandro Zufic'in sevkleri gerçekleşti.

Galatasaray'da ise Okan Buruk, Mauro Icardi ve Serhat Doğan'ın sevki gerçekleşti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho 'sportmenliğe aykırı hareket ve hakaretten', Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalardan', Futbolcu Mauro Icardi ise talimatlara aykırı hareketten PFDK'ye sevki gerçekleşti.

İşte PFDK'nin o sevkleri:

1- İKAS EYÜPSPOR Kulübü'nün 21.02.2025 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 21.02.2025 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü'nün 22.02.2025 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 23.02.2025 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü Başkanı NURETTİN AÇIKALIN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi GÖKHAN GÜLEN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi RIZA ERKUT YURDEMİ'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 24.02.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş.Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK'un müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü SERHAT DOĞAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 24.02.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX 'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 25.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi MARIO JORGE DOS SANTOS BRANCO'nun aynı müsabakadaki " talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi OKAN ÖZKAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü antrenörü STEFANO RAPETTI'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü antrenörü RICARDO MANUEL NUNES FORMOSINHO'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü SANDRO ZUFIC 'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü'nün 22.02.2025 tarihinde oynanan EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya karar verilmiştir.

8- AHLATCI ÇORUM FK Kulübü teknik sorumlusu SERKAN ÖZBALTA'nın 22.02.2025 tarihinde oynanan AHLATCI ÇORUM FK-ADANASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir

9- ERZURUMSPOR FK Kulübü'nün 23.02.2025 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK'nın 23.02.2025 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- ESENLER EROKSPOR Kulübü antrenörü BARAN CAN ULUSOY'un 23.02.2025 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-ESENLER EROKSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 23.02.2025 tarihinde oynanan CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2024-2025 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2 / Madde 2-c uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14-AHLATCI ÇORUM FK'nın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2024-2025 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2 / Madde 2-c uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.