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 | Onur Kaya

Sergen Yalçın, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası favorisini açıkladı: Yüzde 90 şampiyon olur

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, golsüz biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çarpıcı bir tahminde bulundu. Şampiyonluk yarışındaki favorisini açıklayıp oran veren Yalçın, "Yüzde 90 diyorum" ifadesini kullandı.

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Sergen Yalçın, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası favorisini açıkladı: Yüzde 90 şampiyon olur
KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 11:39

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerhahçe dün akşam RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sloven hakem Slavko Vincic'in yönettiği derbi golsüz sona erdi. Lider Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında ikili averaj avantajını yakaladığı maçın ardından Sergen Yalçın'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAKİ FAVORİSİNİ AÇIKLADI

Sergen Yalçın, puanların paylaşıldığı karşılaşma sonrası Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacak takımla ilgili tahminde bulundu. Yarışta avantajlı gördüğü takımı açıklayan Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"YÜZDE 90 DİYORUM"

"Galatasaray'ın şampiyonluğu için yüzde 90 diyorum. Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanı var. 2 büyük takımla oynayacaklar. 2 beraberlik alsa ne olacak ki?

Biz bunları Fenerbahçe'nin bundan sonra kalan 12-13 maçını kazanacağını hesaplayarak konuşuyoruz. Onların da hepsini kazanacağını düşünüyoruz bunları konuşurken. Öbür türlü zaten hiç şansı yok."

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