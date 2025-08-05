Galatasaray'ın eski futbolcusu Ömer Bayram İstanbul ekibine transfer oldu

Futbol kariyerine Hollanda'da başlayıp 2012 yılında geldiği Türkiye'de sırasıyla Kayserispor, Akhisar Belediyespor, Galatasaray, Eyüpspor ve Amed Spor formaları giyen Ömer Bayram, Trendyol 1. Lig ekibiyle anlaşmaya vardı.

SARIYER'E İMZA ATTI

34 yaşında deneyimli oyuncu, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer'e transfer oldu. Mavi beyazlı ekipten transfere ilişkin resmi açıklama geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Tecrübeli sol bek Ömer Bayram ile anlaşmaya vardık. Yeni sezonda formamızla sahada olacak deneyimli oyuncumuza "hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ömer Bayram geçen sezonu Amed Sportif Faaliyetler'de tamamlarken, 1. Lig'de 32 karşılaşmada forma giydi.