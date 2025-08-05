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 | Onur Kaya

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ömer Bayram İstanbul ekibine transfer oldu

Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski milli futbolcu Ömer Bayram'ın yeni takımı belli oldu. Son olarak Amed Spor'da top koşturan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu yeniden İstanbul'un yolunu tuttu.

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Galatasaray'ın eski futbolcusu Ömer Bayram İstanbul ekibine transfer oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 03:08
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 03:12

kariyerine Hollanda'da başlayıp 2012 yılında geldiği 'de sırasıyla Kayserispor, Akhisar Belediyespor, Galatasaray, Eyüpspor ve Amed Spor formaları giyen Ömer Bayram, Trendyol ekibiyle anlaşmaya vardı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ömer Bayram İstanbul ekibine transfer oldu

SARIYER'E İMZA ATTI

34 yaşında deneyimli oyuncu, Trendyol 1. Lig ekiplerinden 'e oldu. Mavi beyazlı ekipten transfere ilişkin resmi açıklama geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Tecrübeli sol bek Ömer Bayram ile anlaşmaya vardık. Yeni sezonda formamızla sahada olacak deneyimli oyuncumuza "hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ömer Bayram İstanbul ekibine transfer oldu

Ömer Bayram geçen sezonu Amed Sportif Faaliyetler'de tamamlarken, 1. Lig'de 32 karşılaşmada forma giydi.

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ETİKETLER
#Futbol
#türkiye
#transfer
#sarıyer
#1. Lig
#Ömer Bayram
#Spor
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