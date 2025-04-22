Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen için anlaşma sağlandı! Serbest kalma bedelini ödeyecekler

Trendyol Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e çıkararak şampiyonluk yarışında büyük avantaj elde eden Galatasaray'da takımın yıldızı Victor Osimhen'in geleceği merak konusu. Avrupa devlerinin peşinde olduğu Nijeryalı golcünün transferi için anlaşma sağlandı. Osimhen'in 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyecek takım belli oldu.

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'ın bu sezonki en önemli oyuncusu olan Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Attığı 21 golle ligde gol krallığı yarışında zirvede bulunan Nijeryalı oyuncu, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmış durumda.

TALİPLERİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Napoli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız golcü ile Galatasaray'ın yanı sıra İngiliz devleri Manchester United, Chelsea ve Arsenal'in de yakından ilgilendiği belirtiliyor. Osimhen'in kariyerine hangi takımda devam edeceğine ise henüz karar vermediği belirtiliyor.

MANCHESTER UNITED TRANSFERDE ISRARCI

Victor Osimhen'i takımda tutmak için kaynak arayışına giren Galatasaray yönetimini bu transferde en çok zorlayan kulüp ise Manchester United. Yıldız futbolcuyu transfer etmek isteyen İngiliz devi yoğun mesai harcıyor.

MAAŞTA ANLAŞMA SAĞLANDI

Osimhen'in geleceği merak konusu olurken İtalyan basınından çarpıcı bir iddia geldi. Tuttosport'un haberine göre; Victor Osimhen transferi için görüşmelerini sürdüren ManU, maaş konusunda oyuncu tarafıyla anlaşma sağladı.

OSIMHEN GELİYOR, HOJLUND DÖNÜYOR

Victor Osimhen'in serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etmesi durumunda Manchester United'ın kasasından 75 milyon Euro çıkacak. Osimhen'in kadroya katılmasıyla beraber Rasmus Hojlund'un ise Serie A'ya geri dönebileceği ifade edildi.

SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENECEK

Transfer gerçekleşirse, United'ın 75 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyeceği ve bu durumun Rasmus Hojlund'un Serie A'ya dönme ihtimalini artırabileceği ifade edildi.

GALATASARAY KARNESİ

Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 34 maçta 29 kez fileleri havalandırdı. Yıldız oyuncu 6 da asist yaparak takımına katkı sağladı.