Galatasaray’ın gözdesi Zakaria El Ouahdi kimdir, hangi kulüplerde oynadı?

28 Ocak 2025 13:32 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 13:38

Galatasaray, Belçika'nın Genk takımında forma giyen Faslı sağ bek Zakaria El Ouahdi’yi transfer gündemine aldı. Sağ bek arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, oyuncuyla temas kurduğu iddiasıyla dikkat çekiyor. 10 milyon euro piyasa değeriyle öne çıkan El Ouahdi, bu sezon 21 lig maçında 3 gol ve 1 asistle performans sergiledi. Peki, Zakaria El Ouahdi’nin kariyeri, yetenekleri ve hangi takımlarda forma giydiğine gelin hep birlikte bir göz atalım...

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Zakaria El Ouahdi, futbol kariyerine Fas'ta başladı ve genç yaşta Avrupa'nın dikkatini çekmeyi başardı. Şu anda Belçika'nın Genk takımında sağ bek olarak görev yapıyor.

Kariyeri: El Ouahdi, futbol kariyerine Fas'ın Raja Casablanca takımında başladı. Burada gösterdiği performansla Belçika'nın Genk takımına transfer oldu. Genk'teki etkileyici performansı, onu büyük kulüplerin radarına soktu.

Oyun Stili: Defansif yönü güçlü olmasının yanı sıra, ofansif katkılarıyla da dikkat çekiyor. Hızı ve teknik becerisi sayesinde hem savunmada hem de ataklarda etkili bir futbol sergiliyor. Bu sezon, 3 gol ve 1 asistle takıma katkı sağladı.

Uluslararası Başarılar: El Ouahdi, Fas milli takımında da forma giymekte ve uluslararası platformda kendini kanıtlamak için büyük bir fırsat elde etti.

Gelecek Vizyonu: Galatasaray’ın ilgisi, El Ouahdi’nin potansiyelini ve yeteneklerini daha da artıracak bir fırsat olabilir. Sarı-kırmızılıların sağ bek arayışları doğrultusunda El Ouahdi'nin transferi, takımın savunma hattında önemli bir güçlenme sağlayabilir.

Zakaria El Ouahdi, genç yaşına rağmen kariyerinde önemli adımlar atan bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Galatasaray’ın ona olan ilgisi, futbolseverler için heyecan verici bir gelişme. Peki sizce El Ouahdi, Galatasaray’da nasıl bir performans sergileyebilir?

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