Galatasaray'ın ilgilendiği bir sürpriz isim daha ortaya çıktı: Real Madrid peşindeydi

08 Ocak 2025 09:59 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 10:14

Transferde birbirinden yıldız isimleri gündemine alan Galatasaray'da Georges Mikautadze için Lyon ile görüşmeler sürüyor. Cimbom'un Fransa Ligue 1'den başka bir yıldızla daha ilgilendiği ortaya çıktı. Fransız basını, bir dönem Real Madrid'in de ilgilendiği 24 yaşındaki futbolcu için Cimbom'un harekete geçtiğini belirtti. İşte detaylar...

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Transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Galatasaray, Victor Osimhen​ gibi ses getirecek bir isim daha kadrosuna katmak istiyor. Dünyaca ünlü yıldızlarla ilgilenen sarı kırmızılı ekip şampiyonluk yolunda kadroyu güçlendirmek istiyor. Cimbom, Mauro Icardi​'nin sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından santrfor bölgesine de takviye yapma kararı almıştı.

MIKAUTADZE İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA

Galatasaray​, bu kapsamda Lyon'dan Georges Mikautadze'yi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, transferi sonuçlandırmak adına Fransız ekibiyle görüşmelerini sıklaştırdı. Öte yandan Fransız basını, Galatasaray'ın Ligue 1'de forma giyen bir başka ismi daha gündemine aldığını yazdı.

GOUIRI CİMBOM'UN GÜNDEMİNDE

Foot Mercato haberine göre Cimbom, Rennes forması giyen 24 yaşındaki futbolcu Amine Gouiri ile ilgileniyor.

REAL MADRID İSTEMİŞTİ

2022 yılında İspanyol devi Real Madrid de Amine Gouiri'nin transferi için oyuncunun o zamanki kulübü Nice ile temasa geçmişti.

Eflatun-beyazlılar, Fransız ekibinin 40 milyon Euro'luk bonservis talebinde indirime gitmemesinden ötürü transferi gerçekleştirmemişti. 24 yaşındaki Amine Gouiri, bu sezon oynadığı 16 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. Rennes, Gouiri'yi 2022 yaz transfer döneminde Nice'ten 28 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Transfermarkt verilerine göre Gouiri'nin 20 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor. Cezayirli yıldızın, takımı Rennes ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.