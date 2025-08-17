Menü Kapat
Editor
 | Berkay Alptekin

Galatasaray'ın jokerine dudak uçuklatan teklif! Yönetimin biçtiği değer belli oldu

İtalya temsilcisi Bologna ve Suudi Arabistan temsilcisi Neom Kulüpleri Galatasaray'ın yıldızı için yarışa girdi. 25 yaşındaki futbolcu Barış Alper Yılmaz için Körfez ekibinin teklifi ortaya çıkarken, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcuya biçtiği değer de ortaya çıktı.

Galatasaray'ın jokerine dudak uçuklatan teklif! Yönetimin biçtiği değer belli oldu
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 11:33

'e Gaziantep FK ve Fatik Karagümrük galibiyetleriyle hızlı bir giriş yapan 'da sezona harika bir başlangıç yapan , Avrupa'nın ardından Suudi Arabistan'ın radarına da girdi.

Arabistan temsilcisi Neom Kulübü, 25 yaşındaki yıldıza talip olurken, iki kez masaya oturdu ancak sonuç alamadı. Kulüp, 30 milyon Euro'luk son teklifini artırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın jokerine dudak uçuklatan teklif! Yönetimin biçtiği değer belli oldu

GALATASARAY'IN BİÇTİĞİ DEĞER ORTAYA ÇIKTI

Barış Alper Yılmaz'ı satmak istemeyen sarı-kırmızılı yönetim, milli oyuncuya tam 50 milyon Euro değer biçiyor.

Tecrübeli futbolcu için Bologna ve Neom'dan gelen tekliflere olumsuz dönüş yapan Galatasaray cephesi, bu transferde pazarlığa kapalı durumda.

Geçen sezon yapılan yeni anlaşma ile ücreti 2.5 milyon Euro'ya çıkartılan Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalması halinde sözleşmesine yine iyileştirme yapılacak. Teknik direktör Okan Buruk da hücumda jokeri olan yıldız oyuncunun kalmasını istiyor.

Galatasaray'ın jokerine dudak uçuklatan teklif! Yönetimin biçtiği değer belli oldu

