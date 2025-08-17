Galatasaray'ın jokerine dudak uçuklatan teklif! Yönetimin biçtiği değer belli oldu

Süper Lig'e Gaziantep FK ve Fatik Karagümrük galibiyetleriyle hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da sezona harika bir başlangıç yapan Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın ardından Suudi Arabistan'ın radarına da girdi.

Arabistan temsilcisi Neom Kulübü, 25 yaşındaki yıldıza talip olurken, iki kez masaya oturdu ancak sonuç alamadı. Kulüp, 30 milyon Euro'luk son teklifini artırmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'IN BİÇTİĞİ DEĞER ORTAYA ÇIKTI

Barış Alper Yılmaz'ı satmak istemeyen sarı-kırmızılı yönetim, milli oyuncuya tam 50 milyon Euro değer biçiyor.

Tecrübeli futbolcu için Bologna ve Neom'dan gelen tekliflere olumsuz dönüş yapan Galatasaray cephesi, bu transferde pazarlığa kapalı durumda.

Geçen sezon yapılan yeni anlaşma ile ücreti 2.5 milyon Euro'ya çıkartılan Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalması halinde sözleşmesine yine iyileştirme yapılacak. Teknik direktör Okan Buruk da hücumda jokeri olan yıldız oyuncunun kalmasını istiyor.