Galatasaray'ın Kolo Muani'de rakipleri artıyor!

28 Aralık 2024 20:40 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 20:44

PSG forması giyen Randal Kolo Muani için devreye girmeye hazırlanan Galatasaray'ın rakipleri artıyor. Haberde Kolo Muani için Bayern Münih'in devreye girdiği ifade edildi.

2024 yılının en iyi 11'i belli oldu!

2024 yılının en iyi 11'i belli oldu!

Fransız kulüp Paris Saint-Germain​ forması giyen Randal Kolo Muani takımdan ayrılması bekleniyor. Sezon başında Victor Osimhen​'i fırsat transferi olarak kadrosuna katan Galatasaray​, ocak ayı döneminde de bir büyük fırsat transferi yapmak istiyor.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Milan​, Kolo Muani'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için PSG ile temasa geçti.

Fransız forvet için Bayern Münih ve birkaç Premier Lig takımının da devreye gireceği belirtildi.

SEZON KARNESİ

2023 yazında Eintracht Frankfurt'tan 90 milyon Euro'ya transfer edilen Kolo Muani, teknik direktör Luis Enrique'nin planları arasında yer almıyor. PSG, 8 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmak için oyuncuyu kiralık olarak yollamak istiyor.

Bu sezon 14 maça çıkan Kolo Muani, 2 gol attı 1 asist yaptı.