Tgrt Haber
Haberler>Spor>Galatasaray'ın Kolo Muani'de rakipleri artıyor!

Galatasaray'ın Kolo Muani'de rakipleri artıyor!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Aralık 2024 20:40 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 20:44
Galatasaray&#039;ın Kolo Muani&#039;de rakipleri artıyor!

PSG forması giyen Randal Kolo Muani için devreye girmeye hazırlanan Galatasaray'ın rakipleri artıyor. Haberde Kolo Muani için Bayern Münih'in devreye girdiği ifade edildi.

Fransız kulüp Paris Saint-Germain​ forması giyen Randal Kolo Muani takımdan ayrılması bekleniyor. Sezon başında Victor Osimhen​'i fırsat transferi olarak kadrosuna katan Galatasaray​, ocak ayı döneminde de bir büyük fırsat transferi yapmak istiyor.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Milan​, Kolo Muani'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için PSG ile temasa geçti.

Fransız forvet için Bayern Münih ve birkaç Premier Lig takımının da devreye gireceği belirtildi.

Galatasaray'dan Randal Kolo Muani Hamlesi - Uyan 32 | Isparta Haber, Isparta Haberleri, Son Dakika Isparta

SEZON KARNESİ

2023 yazında Eintracht Frankfurt'tan 90 milyon Euro'ya transfer edilen Kolo Muani, teknik direktör Luis Enrique'nin planları arasında yer almıyor. PSG, 8 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmak için oyuncuyu kiralık olarak yollamak istiyor.

Bu sezon 14 maça çıkan Kolo Muani, 2 gol attı 1 asist yaptı.

Kolo Muani, İstanbul'a geliyor! | Goal.com Türkçe

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
paris saint-germaingalatasarayvictor osimhenmilan

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...