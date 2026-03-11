Galatasaray'ın Liverpool zaferi İngiliz basınında: Hezimetten şans eseri kurtuldu

Kategoriler
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool karşısında aldığı galibiyet İngiliz basınında geniş yer buldu. İstanbul'daki ateşli atmosfere dikkat çeken İngiliz basını, Liverpool'un hezimetten kurtulduğunu yazdı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu ilk maçında Liverpool'u RAMS Park'ta konuk etti. Sarı kırmızılılar, mücadelenin 7. dakikasında Mario Lemina'nın attığı kafa golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve tur için avantajı yakaladı.
Bu sezon Liverpool'u Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez aynı skorla mağlup eden Galatasaray'ın zaferi Ada basınında geniş yer buldu. İngilizler sarı kırmızılıların galibiyetini manşetlere taşıdı. İşte onlardan bazıları...
'LİVERPOOL HEZİMETTEN KURTULDU'
Daily Mail: Arne Slot'un öğrencileri, İstanbul'da bir dizi dikkatsiz hata ve çok tartışmalı bir golün iptal edilmesinin ardından hezimetten şans eseri kurtuldular.
'SLOT İÇİN TANIDIK HİKAYE'
The Guardian: Lemina'nın Galatasaray'a Liverpool karşısında üstünlük sağlamasının ardından Slot için tanıdık bir hikaye.
'İSTANBUL'UN ATEŞLİ ATMOSFERİNDE ÇÖKTÜ'
The Times: Liverpool, İstanbul'un ateşli atmosferinde çöktü ve Galatasaray'a ilk maçta avantaj sağladı.
'LIVERPOOL ELENME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA'
Mirror: Fırsatları cömertçe harcayan Liverpool, Galatasaray mağlubiyetinin ardından Şampiyonlar Ligi'nden elenme tehlikesiyle karşı karşıya.
'SLOT'UN 100. MAÇI GÖLGELENDİ'
The Athletic: Slot’un 100. maçı savunma hataları ve hücumdaki savurganlık nedeniyle gölgelendi.
(Kaynak: Yeniçağ)