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Galatasaray'ın transfer listesindeki Heung-Min 'Son'unda imzayı attı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Ocak 2025 14:06 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 14:35
Galatasaray&#039;ın transfer listesindeki Heung-Min &#039;Son&#039;unda imzayı attı

Premier League ekiplerinden Tottenham'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan, transferde adı son dönemde Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Heung-Min Son resmen imzayı attı.

Galatasaray​ ve Fenerbahçe​'nin transferde karşı karşıya geldiği Heung-Min Son ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Tottenham​ ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Güney Koreli yıldız futbolcu transfer için kararını verdi.

Galatasaray'ın transfer listesindeki Heung-Min 'Son'unda imzayı attı - 1. Resim

2026​'YA KADAR İMZA ATTI

İngiliz devi Tottenham, Heung-Min Son’un opsiyonunu kullanarak sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Premier Lig temsilcisi Tottenham, Heung-Min Son’un sözleşmesinde bulunan opsiyonu kullandığını ve Güney Koreli futbolcunun 2026 yılına kadar takımda kalacağını duyurdu.

Galatasaray'ın transfer listesindeki Heung-Min 'Son'unda imzayı attı - 2. Resim

Konuyla ilgili Kuzey Londra ekibinin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Son’un takımda kalmasından dolayı mutluluk duydukları ifade edildi.

32 yaşındaki futbolcunun ismi, transfer döneminde başta Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere Avrupa'dan birçok takımla anılıyordu.

13 GOLE KATKI VERDİ

Güncel piyasa değeri 38 milyon Euro olan Son, bu sezon 17’si Premier Lig, 2’si EFL Cup ve 4’ü UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 23 maçta forma giyerken, 7 gol, 6 asistlik katkı sağladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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