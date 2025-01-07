Galatasaray'ın transfer listesindeki Heung-Min 'Son'unda imzayı attı

07 Ocak 2025 14:06 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 14:35

Premier League ekiplerinden Tottenham'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan, transferde adı son dönemde Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Heung-Min Son resmen imzayı attı.

Fenerbahçe'den Süper Lig'in iki yıldızına transfer kancası! Galatasaray da istiyordu

Fenerbahçe'den Süper Lig'in iki yıldızına transfer kancası! Galatasaray da istiyordu

Galatasaray​ ve Fenerbahçe​'nin transferde karşı karşıya geldiği Heung-Min Son ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Tottenham​ ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Güney Koreli yıldız futbolcu transfer için kararını verdi.

2026​'YA KADAR İMZA ATTI

İngiliz devi Tottenham, Heung-Min Son’un opsiyonunu kullanarak sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Premier Lig temsilcisi Tottenham, Heung-Min Son’un sözleşmesinde bulunan opsiyonu kullandığını ve Güney Koreli futbolcunun 2026 yılına kadar takımda kalacağını duyurdu.

Konuyla ilgili Kuzey Londra ekibinin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Son’un takımda kalmasından dolayı mutluluk duydukları ifade edildi.

32 yaşındaki futbolcunun ismi, transfer döneminde başta Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere Avrupa'dan birçok takımla anılıyordu.

13 GOLE KATKI VERDİ

Güncel piyasa değeri 38 milyon Euro olan Son, bu sezon 17’si Premier Lig, 2’si EFL Cup ve 4’ü UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 23 maçta forma giyerken, 7 gol, 6 asistlik katkı sağladı.