Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden notlar: 2016'da kuruldu şimdi Avrupa kupalarında

30 Ağustos 2024 16:52 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 16:52

UEFA Avrupa Ligi'nde değişen format değişti, maçlar lig statüsünde oynanacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham, Ajax, PAOK, AZ Alkmaar, Dinamo Kiev, Malmö, Elfsborg ve RFS ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Tottenham, PAOK, Dinamo Kiev ve Elfsborg ile iç sahada; Ajax, AZ Alkmaar, Malmö ve RFS ile deplasmanda mücadele edecek.

Lig etabında maçlar 25-26 Eylül'de başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecek.

TOTTENHAM, UEFA KUPASI'NI 2 KEZ KAZANDI

İngiltere ekibi Tottenham, geçen sezon Premier Lig'i 5. sırada bitirerek Avrupa Ligi bileti aldı. Premier Lig'de bu sezon 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik elde eden Tottenham, 4 puan aldı.

UEFA Kupası'nda 2, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda bir kez zafere ulaşan Tottenham, İngiltere'nin en üst düzey liginde 1951 ve 1961'de olmak üzere iki şampiyonluk yaşadı.

Avustralyalı Ange Postecoglou'nun çalıştırdığı Tottenham, kadrosunda James Maddison, Son Heung-min, Yves Bissouma, Dejan Kulusevski ve Richarlison gibi önemli isimleri bulunduruyor.

AJAX GEÇEN SEZON 5. TAMAMLADI

Hollanda'nın köklü kulübü Ajax, geçen sezon ligi 5. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı.

Ajax, bu sezon Avrupa Ligi elemelerinde Sırbistan'dan Vojvodina, Yunanistan'dan Panathinaikos ve Polonya'dan Jagiellonia'yı geçerek adını lig aşamasına yazdırdı. Amsterdam ekibi, Hollanda liginde ise ilk iki haftada birer galibiyet ve mağlubiyetle üç puan topladı.

Avrupa kupalarında geçmiş yıllarda elde ettiği başarılarla dikkati çeken Ajax, son iki sezon Hollanda ligindeki şampiyonluk yarışından uzak kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4, UEFA Süper Kupa'da 2, UEFA Kupası ve UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda birer defa mutlu sona ulaşan Ajax, Hollanda liginde ise 36 kez şampiyon oldu.

Türkiye'de de görev yapan İtalyan Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Ajax'ta milli futbolcu Ahmetcan Kaplan da forma giyiyor.

SON ŞAMPİYON PAOK

Yunanistan'da son yılların yükselişe geçen takımı PAOK, geçen sezon şampiyon olarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma şansı yakaladı.

PAOK, bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde Bosna Hersek'ten Borac Banja Luka'yı saf dışı bıraksa da İsveç ekibi Malmö'ye elenmekten kurtulamadı. Yunanistan temsilcisi, Avrupa Ligi play-off turunda ise İrlanda'dan Shamrock Rovers'ı eleyerek lig aşamasına kaldı.

Rumen teknik direktör Razvan Lucescu'nun görev yaptığı PAOK, 4 şampiyonluk yaşadığı Yunanistan liginde bu sezon ikide iki yaparak 6 puan elde etti.

AZ ALKMAAR

Hollanda liginde geçen sezon 4. sırayı alan AZ Alkmaar, Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı. AZ Alkmaar, Hollanda liginde 1980-81 ve 2008-09 sezonlarında olmak üzere iki defa şampiyonluk yaşadı.

Belçikalı Maarten Martens'in çalıştırdığı AZ Alkmaar, bu sezon ligde üç hafta sonunda iki galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan topladı.

UKRAYNA LİGİNİN EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TAKIMI DİNAMO KİEV

Ukrayna'nın köklü kulübü Dinamo Kiev, geçen sezon ligi ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma şansı elde etti. Sırbistan'dan Partizan ve İskoçya'dan Rangers'ı eleyen Kiev ekibi, play-off'larda Avusturya temsilcisi Salzburg'a kaybederek Avrupa Ligi'ne dahil oldu.

Dinamo Kiev, 16 kezle Ukrayna'nın en çok şampiyonluk yaşayan takımı ünvanını elinde bulunduruyor. Kiev ekibi, Sovyetler Birliği döneminde ise UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda 2 ve UEFA Süper Kupa'da bir defa zafere ulaştı. Ukraynalı Oleksandr Shovkovskyi'nin görev yaptığı Dinamo Kiev, bu sezon Ukrayna ligine ikide iki yaparak başladı.

MALMÖ, ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDEN GELDİ

İsveç liginin son şampiyonu Malmö, Şampiyonlar Ligi elemelerinden Avrupa yolculuğuna başladı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde Faroe Adaları'ndan Klaksvik ve Yunanistan'dan PAOK'u geçen Malmö, play-off turunda Çekya ekibi Sparta Prag'a elenerek Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.

Malmö, 23 kezle İsveç'in en fazla şampiyon olan takımı konumunda bulunuyor. Teknik direktörlüğünü İsveçli Henrik Rydström'ün yaptığı Malmö, 20 haftası geride kalan İsveç liginde 45 puanla zirvede yer alıyor.

RFS 2016'DA KURULDU

RFS, geçen sezon Letonya liginde şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi elemelerine katıldı. Kuzey İrlanda'dan Larne'yi saf dışı bırakan RFS, Norveç ekibi Bodo/Glimt'e elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti. RFS, Avrupa Ligi elemelerinde ise Andorra'dan Santa Coloma ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden APOEL'i eleyerek lig aşamasına yükseldi.

Letonya'nın 2016'da kurulan yeni takımlarından RFS, ligde daha önce iki şampiyonluk yaşadı. Teknik direktörlüğünü Letonyalı Viktors Morozs'un üstlendiği RFS, ligde 26 maç sonunda 66 puanla zirvede yer aldı.