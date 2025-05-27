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 | Emir Yücel

Galatasaray'ın yeni kaptanı belli oldu! Muslera veda ediyor

Galatasaray, efsane kalecisi Fernando Muslera’nın veda hazırlığında olduğu dönemde kaptanlık görevini Mauro Icardi’ye emanet etti. Yeni sezonda Arjantinli yıldızın liderliğinde sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılarda, ikinci kaptanlık ise Abdülkerim Bardakçı’ya verildi…

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Galatasaray'ın yeni kaptanı belli oldu! Muslera veda ediyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 16:30

Yenikapı’daki şampiyonluk kutlamaları, Galatasaray taraftarını bir araya getirirken duygusal anlara sahne oldu. Sarı-kırmızılıların efsane kalecisi Fernando Muslera’nın takımdan ayrılacağı kesinleşti. Uruguaylı yıldız, cuma günü RAMS Park’ta oynanacak Başakşehir maçıyla sarı kırmızılı taraftara veda etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'ın yeni kaptanı belli oldu! Muslera veda ediyor

YENİ KAPTAN MAURO ICARDİ

Muslera’nın ayrılığıyla birlikte kaptanlık pazubandı, yeni sezonda Mauro Icardi’ye emanet edilecek. Arjantinli golcü, yaz dönemiyle birlikte takımı sahada lider olarak temsil edecek.

Galatasaray'ın yeni kaptanı belli oldu! Muslera veda ediyor

ABDÜLKERİM BARDAKÇI İKİNCİ KAPTAN

Bu sezon ikinci kaptanlık görevini üstlenen Icardi’den sonra, yeni sezonda bu rolü Abdülkerim Bardakcı devralacak.

Galatasaray'ın yeni kaptanı belli oldu! Muslera veda ediyor

Icardi ve Abdülkerim’in sahada olmadığı durumlarda ise kaptanlık pazubandı Kaan Ayhan’ın kolunda olacak.

ICARDİ SEZONA HAZIR

Öte yandan, sakatlığı sebebiyle bu sezon takımına faydalı olamayan Mauro Icardi’nin, sezon öncesi kampına tam hazır şekilde katılmak için özel bir antrenman programı uyguladığı belirtildi.

Galatasaray'ın yeni kaptanı belli oldu! Muslera veda ediyor
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