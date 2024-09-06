Galatasaray'ın yıldız ismi Eyüpspor'la anlaştı! 1 yıllık sözleşme imzalandı

06 Eylül 2024 17:31 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 17:32

Galatasaray'ın Fransız sağ beki Leo Dubois, takımla sözleşmesini karşılıklı olarak fesh etmişti. Galatasaray'dan ayrılan yıldız oyuncu, Arda Turan'ın takımı ile anlaşma sağladı.

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Galatasaray ile sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Fransız sağ bek Leo Dubois, Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'a transfer oldu. Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dubois ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

"UZUN UĞRAŞLAR SONUCUNDA TRANSFERİ BİTİRDİK"

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, Galatasaray'dan ayrılan Leo Dubois'u kadrosuna kattı. İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız; "Transfer dönemi başladığından beri sağ bek bölgesi için liste başında Leo Dubois vardı. Kendisini uzun uğraşlar sonucu transfer etmeyi başardık" diyerek şöyle devam etti:

"Çok önemli bir transfer gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Galatasaray’dan da yakından tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncuydu. Türkiye’ye adapte olmuş olması, sezon başı Galatasaray ile hazırlık sürecini geçirmiş olması bizim için çok önemli. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum."

"HEDEFLERİMİZE BERABER ULAŞACAĞIZ"

İmza töreninde konuşan Fransız oyuncu; "Öncelikle tüm taraftarlarımıza merhaba demek istiyorum, burada olduğum için çok mutluyum. Eyüpspor için bu sezon bütün takım arkadaşlarımla birlikte mücadele edeceğiz ve tüm hedeflerimize beraber ulaşacağız." İfadelerini kullandı.