UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 5. hafta maçında yarın saat 20.45'te İstanbul'da İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın Kolombiyalı oyuncusu Davinson Sanchez, maç öncesinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nin motivasyonundan bahseden Sanchez, "Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz daha fazla bir motivasyon olamaz. Böyle rakiplere karşı evimizde oynadığımız zaman bu seviyede olduğumuzu göstermek istiyoruz. Önümüzde ve arkamızda olan insanların yüzünü güldürmek istiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Çok iyi işler çıkıyorlar. Dünyanın en iyi liginde mücadele eden bir takım. Her hafta çok yüksek seviyede performans göstermeleri gerekiyor. Onlara karşı mücadele edeceğiz. Sadece rakibe odaklanmıyoruz daha çok kendimize odaklanmak istiyoruz. En iyi şekilde onlara karşı mücadele etmek için yapmamız gereken bu" şeklinde konuştu.

Farklı ülkelerde edindiği deneyimi buraya getirdiğini belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Bunu en iyi şekilde burada kullanmaya çalışıyorum. Kritik bir pozisyonda oynadığımı biliyorum. Kendime dikkat ediyorum. Kariyerim boyunca yanımdakilerle birlikte kendimi geliştirerek, en üst seviyede olmak için sürekli hocamla konuşmam gerekiyor, neleri geliştirebiliriz diye. O anda doğru olanı yapmam gerekiyor. Bu tür maçlarda hazırlık ve motivasyon kendiliğinden geliyor. Bunun farkında olmanız lazım" diye konuştu.

SANCHEZ'DEN BATRAKOV'A ÖVGÜ

Rus futbolcu Aleksey Batrkov'un yetenekli bir futbolcu olduğunu ve bunu da sahaya yansıttığını aktaran Kolombiyalı futbolcu, "Bu seviyede sahaya doğrudan yansıtması çok önemli. Harika bir insan, alışmaya ihtiyacı var. Şimdiden yeteneklerini sergiliyor. Takımda da onu iyi bir şekilde karşılıyoruz. Bu sayede de kendini gösterme şansı oluyor. Kendisi için en iyi olan, sahip olduğu öz güveni devam ettirmesi. Hem onun başarısını istiyoruz aynı zaman da Galatasaray’ın da başarısı istiyoruz. Uzun süre bu şekilde performans göstermesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

"HANGİ KULVARDA MÜCADELE EDİYORSAK KUPAYI KALDIRMAK İSTİYORUZ"

Her sezona mücadele ettikleri kulvarları kazanma hayali ile başladıklarını vurgulayan Davinson Sanchez, "Galatasaray’ın hedefi bu. Bireysel olarak ne istediğimizle alakalı değil. Bu kulüp olarak hedefimiz. Hangi kulvarda mücadele ediyorsak kupayı kaldırmak istiyoruz. Avrupa tarafında ön görmek zor. Kulüp olarak da takım olarak da ilerleyebileceğimize inanıyorum. Bütün kupalarda ileriye gitmek için mücadele edeceğiz. Liverpool gibi büyük takımlara karşı mücadele ettik. Avrupa’da her zaman en iyi kulüplere, en iyi oyunculara karşı mücadele ediyorsunuz. Hazır olmak zorundasınız. Yüksek seviyede olduğumuzu daha önceki sezonlarda gösterdik. Şimdi tekrar göstermek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.