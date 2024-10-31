Galatasaraylı futbolcular maçtan önce kokluyorlardı! Maddenin ne olduğu ortaya çıktı

31 Ekim 2024 23:05 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 23:26

Galatasaray-Beşiktaş derbisinden galibiyle ayrılan sarı-kırmızı ekip maçın öyküsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan görüntülerde futbolcuların bardan içindeki bir maddeyi kokladıkları görüldü. Sosyal medyada gündem olan görüntülerdeki maddenin ise ne olduğu sonradan ortaya çıktı.