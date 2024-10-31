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Galatasaraylı futbolcular maçtan önce kokluyorlardı! Maddenin ne olduğu ortaya çıktı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ekim 2024 23:05 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 23:26

Galatasaray-Beşiktaş derbisinden galibiyle ayrılan sarı-kırmızı ekip maçın öyküsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan görüntülerde futbolcuların bardan içindeki bir maddeyi kokladıkları görüldü. Sosyal medyada gündem olan görüntülerdeki maddenin ise ne olduğu sonradan ortaya çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray​ evinde Beşiktaş​ ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip derbiden 2-1’lik skorla galip gelerek ayrıldı. Bu derbi​ ile birlikte Galatasaray liderlik koltuğunda yerini sağlamlaştırırken maçtan önce yaşananlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaraylı futbolcuların maçtan önce kokluyorlardı! Maddenin ne olduğu ortaya çıktı - 1. Resim

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR NEYİ KOYLUYOR?

Maç öncesinde, sosyal medyada gündem olan bir video Galatasaraylı futbolcuların ilginç anlarını gözler önüne serdi. Videoda oyuncuların bir kutu içerisindeki bir maddeyi kokladığı dikkat çekti.

Sosyal medya videoyu konuşurken kutudaki maddenin nefes açıcı amonyak olduğu öğrenildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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