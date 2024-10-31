Galatasaraylı futbolcular maçtan önce kokluyorlardı! Maddenin ne olduğu ortaya çıktı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinden galibiyle ayrılan sarı-kırmızı ekip maçın öyküsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan görüntülerde futbolcuların bardan içindeki bir maddeyi kokladıkları görüldü. Sosyal medyada gündem olan görüntülerdeki maddenin ise ne olduğu sonradan ortaya çıktı.
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip derbiden 2-1’lik skorla galip gelerek ayrıldı. Bu derbi ile birlikte Galatasaray liderlik koltuğunda yerini sağlamlaştırırken maçtan önce yaşananlar ise sosyal medyada gündem oldu.
GALATASARAYLI FUTBOLCULAR NEYİ KOYLUYOR?
Maç öncesinde, sosyal medyada gündem olan bir video Galatasaraylı futbolcuların ilginç anlarını gözler önüne serdi. Videoda oyuncuların bir kutu içerisindeki bir maddeyi kokladığı dikkat çekti.
Sosyal medya videoyu konuşurken kutudaki maddenin nefes açıcı amonyak olduğu öğrenildi.