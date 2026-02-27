Galatasaraylı Metehan Baltacı için istenen ceza belli oldu

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı hakkında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede, Baltacı hakkında "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçundan 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Baltacı'nın 4 yıldan 13 yıla kadar hapsi istenen iddianame, İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesince değerlendirme aşamasında.

NE OLMUŞTU?

Metehan Baltacı futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklu olarak yargılanıyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ve Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 20 isim tutuklanmıştı.