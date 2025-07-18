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 | Burak Ayaydın

Galatasaraylı yıldıza 20 milyon Euro: Transfer süreci resmen başladı!

Galatasaray’da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. İtalya Serie A ekibi Como, Galatasaray’ın yıldız savunmacısı Davinson Sanchez için 20 milyon Euro ile vites yükseltti.

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Galatasaraylı yıldıza 20 milyon Euro: Transfer süreci resmen başladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 18:31
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 18:31

Galatasaraylı için Como’nun ısrarı sürüyor. ’daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Davinson Sanchez’i uzun zamandır takip eden Como, yıldız savunmacı için ilk etapta 8 milyon Euro önermiş ama direkt reddedilmişti.

GALATASARAY’A DAVINSON SANCHEZ TRANSFERİ İÇİN YENİ TEKLİF

Galatasaraylı yıldız stoper için Como’dan sürpriz bir hamle geldi. İlk olarak 8 milyon Euro ile Galatasaray’ın kapısını çalan ve reddedilen temsilcisi, şimdi de resmen 20 milyon Euro bandına çıktı! Esasen ise Como’nun, kritik transfer için 20 milyon Euro ve ayrıca da bonuslar içeren bir paket sunduğu ama sarı kırmızılı yönetimin beklentisinin daha yüksek olduğu düşünülüyor.

Galatasaraylı yıldıza 20 milyon Euro: Transfer süreci resmen başladı!

GALATASARAY DAVINSON SANCHEZ TRANSFERİ İÇİN 30 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray yönetimin 2023 yazında 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Davinson Sanchez, ancak 30 milyon Euro civarlarında bir teklifle birlikte Türkiye’den ayrılabilecek. Halihazırda yıldız stoperin kariyerinin zirvesinde olduğunu ve yaş itibarıyla da en olgun dönemine geçiş yapacağını düşünen Galatasaray, şu an için 20 milyon Euro civarlarındaki tekliflerin kabul edilmesinin hata olacağı tasarrufunda bulunuyor.

Galatasaraylı yıldıza 20 milyon Euro: Transfer süreci resmen başladı!

DAVINSON SANCHEZ VE GALATASARAY SÜRECİ

Galatasaray formasıyla toplam 76 maça çıkan Davinson Sanchez; bir savunmacı özelinde, 8 gol ve 4 asistlik de özel bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

DAVINSON SANCHEZ GALATASARAY'A NEREDEN GELMİŞTİ?
Yıldız stoper, Tottenham'dan transfer edilmişti.
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#Spor
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