Galatasaraylı yıldıza 20 milyon Euro: Transfer süreci resmen başladı!

Galatasaraylı Davinson Sanchez için Como’nun transfer ısrarı sürüyor. Galatasaray’daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Davinson Sanchez’i uzun zamandır takip eden Como, yıldız savunmacı için ilk etapta 8 milyon Euro önermiş ama teklif direkt reddedilmişti.

GALATASARAY’A DAVINSON SANCHEZ TRANSFERİ İÇİN YENİ TEKLİF

Galatasaraylı yıldız stoper için Como’dan sürpriz bir hamle geldi. İlk olarak 8 milyon Euro ile Galatasaray’ın kapısını çalan ve reddedilen Serie A temsilcisi, şimdi de resmen 20 milyon Euro bandına çıktı! Esasen ise Como’nun, kritik transfer için 20 milyon Euro ve ayrıca da bonuslar içeren bir paket sunduğu ama sarı kırmızılı yönetimin beklentisinin daha yüksek olduğu düşünülüyor.

GALATASARAY DAVINSON SANCHEZ TRANSFERİ İÇİN 30 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray yönetimin 2023 yazında 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Davinson Sanchez, ancak 30 milyon Euro civarlarında bir teklifle birlikte Türkiye’den ayrılabilecek. Halihazırda yıldız stoperin kariyerinin zirvesinde olduğunu ve yaş itibarıyla da en olgun dönemine geçiş yapacağını düşünen Galatasaray, şu an için 20 milyon Euro civarlarındaki tekliflerin kabul edilmesinin hata olacağı tasarrufunda bulunuyor.

DAVINSON SANCHEZ VE GALATASARAY SÜRECİ

Galatasaray formasıyla toplam 76 maça çıkan Davinson Sanchez; bir savunmacı özelinde, 8 gol ve 4 asistlik de özel bir katkı sağlamıştı.