Gaziantep FK-Fenerbahçe | CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Jose Mourinho önderliğindeki Fenerbahçe ile Selçuk İnan'ın yönettiği Gaziantep FK arasındaki zorlu maç, aynı zamanda grup liderliğini de yakından ilgilendiriyor. Mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde, işte ayrıntılar.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Kupada oynadığı Kasımpaşa ve Erzurumspor FK maçlarını kazanan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda da 3 puanın sahibi olmak ve gruptan lider çıkmak istiyor.

G. ANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'LERİ

Gaziantep FK: Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan, Semih, Ertuğrul, Daubin, Sorescu, Ogün, Kozlowski, Husic, Lungoyi, Boateng.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Yusuf, Osayi, Oğuz Aydın, Mert Hakan, Fred, İrfan Can, Talisca, En-Nesyri.

CANLI ANLATIM

1' maç başladı.

3' Ömürcan hatalı geri pas yaptı, Fenerbahçe korner kazandı.

ZORLU MAÇIN HAKEMİ

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında hakem Yasin Kol düdük çalacak. Orta hakem Kol'un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Samet Çavuş yaparken, mücadelenin dördüncü hakemliğinde de Melih Kurt görev üstleniyor.

FENERBAHÇE KUPA AŞKINA

Türkiye Kupası ilk maçında Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Fenerbahçe, ikinci karşılaşmasında da Erzurumspor FK'yı 5-0 ile geçti. 2 maç sonunda 6 puan toplayan Kanarya, averajla lider konumunda yer alırken, Gaziantep FK'yı da mağlup ederek seri başı olmak istiyor. Teknik Direktör Jose Mourinho önderliğinde kupa yolunda hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi dahil olmak üzere 3 kulvarda da mücadele eden tek takım.

6 MAÇ SONRA EN-NESYRI SESSİZDİ

Süper Lig'de Galatasaray derbisinde gol atamayan Youssef En-Nesyri, 6 maçın ardından rakip fileleri havalandıramadı. Ligde; Adana Demirspor, Göztepe, Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında toplam 7 gol kaydeden Faslı futbolcu, Anderlecht ile oynanan Avrupa Ligi play-off turunda da 2 gol atma başarısı göstermişti.