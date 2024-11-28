Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Kasım 2024 18:39 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 18:42
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün yaptığı açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, geniş alanda yapılan çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: tgrthaber.com