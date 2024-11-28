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Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Kasım 2024 18:39 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 18:42
Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti!

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman​ yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, geniş alanda yapılan çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti! - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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