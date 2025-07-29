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 | Murat Makas

Gedson Fernandes ayrılığı sonrası orta saha hamlesi! Beşiktaş, Barcelona'nın eski yıldızına talip

Shakhtar Donetsk ile rövanş maçına hazırlanan Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Gedson Fernandes'in ayrılığı sonrası orta sahaya takviye yapmak isteyen Kara Kartal, Barcelona'nın eski yıldızına talip oldu.

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Gedson Fernandes ayrılığı sonrası orta saha hamlesi! Beşiktaş, Barcelona'nın eski yıldızına talip
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 14:15
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 14:15

döneminde çalışmalarını sürdüren ’ta kadroda büyük değişiklikler yapılmak isteniyor. Gedson Fernandes ve Bakhtiyor Zaynutdinov ayrılığı sonrası gözler Onana, , gibi futbolculara çevrildi. Semih Kılıçsoy için İtalya ekiplerinden Cagliari nabız yokluyor.

Gedson Fernandes ayrılığı sonrası orta saha hamlesi! Beşiktaş, Barcelona'nın eski yıldızına talip

KESSIE BEŞİKTAŞ'IN RADARINDA

Kara Kartal Gedson Fernandes’in ayrılığı sonrası orta sahaya takviye yapmayı planlıyor. Beşiktaş, Avrupa futboluna dönmek isteyen orta saha Franck Kessie'yi gündemine aldı. Fildişili futbolcu, Avrupa'da Milan, Atalanta, Barcelona gibi kulüplerde forma giydikten sonra Al Ahli'ye transfer olmuştu.

Gedson Fernandes ayrılığı sonrası orta saha hamlesi! Beşiktaş, Barcelona'nın eski yıldızına talip

AVRUPA FUTBOLUNA DÖNMEK İSTİYOR

Ancak Suudi Arabistan ekibinde başarılı olamayan 28 yaşındaki oyuncu, Avrupa futboluna dönmek istiyor. Beşiktaş da oyuncunun son durumunu araştırıyor.

Gedson Fernandes ayrılığı sonrası orta saha hamlesi! Beşiktaş, Barcelona'nın eski yıldızına talip

Scout ekibi ve Solskjaer'den onay çıkması halinde Al Ahli ile görüşülecek. Al Ahli bedelsiz kiralamaya sıcak bakıyor.

Gedson Fernandes ayrılığı sonrası orta saha hamlesi! Beşiktaş, Barcelona'nın eski yıldızına talip
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ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#jonas svensson
#Semih Kılıçsoy
#Franck Kessie
#Onana
#Spor
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