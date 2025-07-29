Gedson Fernandes ayrılığı sonrası orta saha hamlesi! Beşiktaş, Barcelona'nın eski yıldızına talip

Transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta kadroda büyük değişiklikler yapılmak isteniyor. Gedson Fernandes ve Bakhtiyor Zaynutdinov ayrılığı sonrası gözler Onana, Semih Kılıçsoy, Jonas Svensson gibi futbolculara çevrildi. Semih Kılıçsoy için İtalya ekiplerinden Cagliari nabız yokluyor.

KESSIE BEŞİKTAŞ'IN RADARINDA

Kara Kartal Gedson Fernandes’in ayrılığı sonrası orta sahaya takviye yapmayı planlıyor. Beşiktaş, Avrupa futboluna dönmek isteyen orta saha Franck Kessie'yi gündemine aldı. Fildişili futbolcu, Avrupa'da Milan, Atalanta, Barcelona gibi kulüplerde forma giydikten sonra Al Ahli'ye transfer olmuştu.

AVRUPA FUTBOLUNA DÖNMEK İSTİYOR

Ancak Suudi Arabistan ekibinde başarılı olamayan 28 yaşındaki oyuncu, Avrupa futboluna dönmek istiyor. Beşiktaş da oyuncunun son durumunu araştırıyor.

Scout ekibi ve Solskjaer'den onay çıkması halinde Al Ahli ile görüşülecek. Al Ahli bedelsiz kiralamaya sıcak bakıyor.