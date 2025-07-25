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 | Onur Kaya

Arda Turan Beşiktaş galibiyetini yorumladı: Fatih Terim'den öğrendim

Arda Turan'ın yönettiği Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 4-2 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı yakaladı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ukrayna ekibinin teknik direktörü Arda Turan, "Tur daha bitmedi, ikinci maçta daha iyi mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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Arda Turan Beşiktaş galibiyetini yorumladı: Fatih Terim'den öğrendim
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 05:22
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 05:28

2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş'ı 4-2 mağlup eden 'te teknik direktör karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Arda Turan Beşiktaş galibiyetini yorumladı: Fatih Terim'den öğrendim

"TUR DAHA BİTMEDİ"

Takımın oyundaki negatif yönlerine konsantre olmaları gerektiğini belirten Arda Turan, "Burada oynamak kolay değil. Dengeli ve topa sahip olarak maça başladık. Oyun planımızı iyi uyguladığımız için mutluyum. Pozitifleri yanımıza alıp negatiflere konsantre olmamız lazım. Bu kadar basit gol yedik. Buraları daha dikkatli oynamanız lazım. Bir maça bu kadar hakim oynuyorsanız daha önemli skorlar almanız lazım. Oyuncularım gençler... 19 yaşındayken Bordeaux'da kırmızı kart görüp maçı mahvetmiştim. Onların hata yapma haklarını ellerinden almayacağım. Daha üst seviyeye gitmek istiyorsak bu kadar basit goller yemeyeceğiz. Tur daha bitmedi, büyük bir takım ve büyük camia. İkinci maçta buradan daha iyi mücadele etmemiz gerek." diye konuştu.

Arda Turan Beşiktaş galibiyetini yorumladı: Fatih Terim'den öğrendim

"FATİH TERİM'DEN ÖĞRENDİĞİM BİR ŞEY VARDI"

Skor avantajı elinde olmasına rağmen iki oyuncu değişikliği yapması ve takımının bol pas oynamasıyla ilgili bir soruya Turan, "Fatih hocadan öğrendiğim bir şey vardı, gördüğünü yapmaktan korkma diye. Ben de gördüğümü yapmaktan korkmuyorum. En iyi savunma, topa sahip olmak. Savunma yaparsanız maçı kazanma şansınız olur. Bizim bütün paslarımız planlı, plan dışındaki pastan rahatsız olurum." diye cevap verdi.

Arda Turan Beşiktaş galibiyetini yorumladı: Fatih Terim'den öğrendim
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"KAZANACAĞIMIZI BİLİYORDUK"

Oyun planıyla ilgili konuşan Turan, "Mert'e daha fazla baskı yapmaya çalıştık. Mert çok iyi uzun top atıyor. Karşılama planlarımızı değiştirmedik. Elinizde Orkun ve Gedson gibi oyuncular varsa bunu çözerler. Demir Ege de beğendiğimiz bir oyuncu. Planımız ön alan baskısıydı. Topu kazanacağımızı biliyorduk. Dinamik beklerimiz var. Gençler, onlara potansiyellerini hatırlatmaya çalışıyoruz. Oyuncularıma güvendim." ifadelerini kullandı.

Arda Turan Beşiktaş galibiyetini yorumladı: Fatih Terim'den öğrendim

BEŞİKTAŞ CAMİASINA MESAJ

Beşiktaş Kulübü'ne gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eden Arda Turan, "Beşiktaş geçişten çok fazla gol atan bir takım. Yüzde 100 işin bitmediğini ve 0-0 olarak rövanş maçına çıkacağımızı takımıma söylemek isterim. Serdal Adalı'ya ve Beşiktaş camiasına teşekkür ediyorum. Muhteşem bir misafirperverlik gösterdiler. Bizle karşılaşmadıkları sürece gönülden başarılar diliyorum." diye konuştu.

Arda Turan Beşiktaş galibiyetini yorumladı: Fatih Terim'den öğrendim
ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#uefa avrupa ligi
#arda turan
#shakhtar donetsk
#Eleme Turu
#Spor
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