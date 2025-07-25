Ole Gunner Solskjaer'den futbolculara mesaj: İyi savunma yapsaydık...

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş evinde Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu. Siyah beyazlıların Norveçli teknik direktörü Ole Gunner Solskjaer mücadelenin ardından konuştu. Oyun planı sebebiyle tepki gören Solskjaer, ''İyi savunma yapmalıydık'' dedi.

HT Spor'a konuşan Solskjaer'in açıklamaları şu şekilde:

"İYİ SAVUNMA YAPSAYDIK BU GOLLERİ YEMEZDİK"

"Öncelikle kaliteli ve iyi bir rakibe karşı oynadık. Savunmada daha iyi oynamalıydık. 4 gol de daha iyi savunma yapmamız gereken gollerdi. İyi savunma yapsak, bu golleri yemezdik."

"RÖVANŞ MAÇI DAHA İYİ OLACAK"

"Bazı oyuncular geç geldi ve hazır olmadıklarını söyleyebilirim. Bu maç bizim için daha kesin olmamız gereken bir maçtı. Önümüzdeki haftaki rövanş maçı bizim için daha iyi olacak."

"DAHA ÖNCE BÖYLE DURUMLARDAN DÖNDÜM"

"Hatalarımızdan öğreneceğiz. Zor olacak ama benim kariyerimde böyle durumlardan döndüğüm maçlar oldu. Rövanşta daha hazır olacağız. O maçta ilk golü atıp o şekilde maçı çözeceğimi düşünüyorum." dedi.