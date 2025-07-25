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 | Murat Makas

Ole Gunner Solskjaer'den futbolculara mesaj: İyi savunma yapsaydık...

Avrupa macerasına başlayan Beşiktaş evinde Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu. Orkun Kökçü, Tammy Abraham gibi yeni transferler sahada yer aldı. Bazı taraftarlar ve yorumcular tarafından eleştirilen teknik direktör Ole Gunner Solskjaer maç sonu konuştu.

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Ole Gunner Solskjaer'den futbolculara mesaj: İyi savunma yapsaydık...
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 00:07
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 00:07

2. ön eleme turu ilk maçında evinde 'e 4-2 mağlup oldu. Siyah beyazlıların Norveçli teknik direktörü Ole Gunner Solskjaer mücadelenin ardından konuştu. Oyun planı sebebiyle tepki gören Solskjaer, ''İyi yapmalıydık'' dedi.

Ole Gunner Solskjaer'den futbolculara mesaj: İyi savunma yapsaydık...

HT Spor'a konuşan Solskjaer'in açıklamaları şu şekilde:

"İYİ SAVUNMA YAPSAYDIK BU GOLLERİ YEMEZDİK"

"Öncelikle kaliteli ve iyi bir rakibe karşı oynadık. Savunmada daha iyi oynamalıydık. 4 gol de daha iyi savunma yapmamız gereken gollerdi. İyi savunma yapsak, bu golleri yemezdik."

Ole Gunner Solskjaer'den futbolculara mesaj: İyi savunma yapsaydık...

"RÖVANŞ MAÇI DAHA İYİ OLACAK"

"Bazı oyuncular geç geldi ve hazır olmadıklarını söyleyebilirim. Bu maç bizim için daha kesin olmamız gereken bir maçtı. Önümüzdeki haftaki maçı bizim için daha iyi olacak."

Ole Gunner Solskjaer'den futbolculara mesaj: İyi savunma yapsaydık...

"DAHA ÖNCE BÖYLE DURUMLARDAN DÖNDÜM"

"Hatalarımızdan öğreneceğiz. Zor olacak ama benim kariyerimde böyle durumlardan döndüğüm maçlar oldu. Rövanşta daha hazır olacağız. O maçta ilk golü atıp o şekilde maçı çözeceğimi düşünüyorum." dedi.

Ole Gunner Solskjaer'den futbolculara mesaj: İyi savunma yapsaydık...
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ETİKETLER
#beşiktaş
#uefa avrupa ligi
#rövanş
#savunma
#shakhtar donetsk
#Ole Gunner Solskjaer
#Spor
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