Gaziantep FK ile Gençlerbirliği arasında oynanan mücadelede talihsiz bir kaza yaşandı. Konuk ekibin savunmacısı Myenty Abena, maç sırasında rakip oyuncuyla girdiği ikili mücadelede başına darbe aldı. Sahadaki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerinin değerlendirmesiyle deneyimli futbolcu, tedbir amaçlı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GAZİANTEP FK'DEN SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI

Yaşanan gelişmenin ardından Gaziantep FK kulübü resmi kanalları üzerinden oyuncunun sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Myenty Abena, rakip oyuncuyla yaşadığı çarpışma sonucu aldığı kafa darbesinin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılmıştır.

Oyuncumuzun sağlık durumuna ilişkin gelişmeler, yapılacak kontrollerin ardından ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Myenty Abena'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

GÖZLER HASTANEDEN GELECEK BİLGİLERDE

Hastanede tetkik ve kontrolleri süren Myenty Abena'nın durumuna ilişkin yeni bilgilerin, sağlık ekibinin yapacağı değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından gün içinde kulüp tarafından paylaşılması bekleniyor.