Gençlerbirliği, Portekizli Joca'yı renklerine bağladı!

05 Şubat 2025 20:17 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 20:19

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, Portekizli futbolcu Jorge Samuel Figueiredo Fernandes'i (Joca) kadrosuna kattı.

Ankara ekibinden yapılan açıklamaya göre, son olarak Çin Süper Lig ekiplerinden Wuhan Three Towns'ın formasını giyen 29 yaşındaki oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerini Çin dışında ülkesinde geçiren Portekizli futbolcu, Braga, Tondela, Rio Ave ve Leixoes takımlarında oynadı.