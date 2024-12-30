Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun ekibi belli oldu!

30 Aralık 2024 22:44 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 22:40

Trendyol 1. Lig takımı Gençlerbirliği'nde göreve getirilen teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun ekibi belirlendi.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Eroğlu'nun yardımcı antrenörlüğünü Halit Eroğlu ile Burhan Alıcı yapacak.

Başkent temsilcisinde kaleci antrenörlüğüne Neşet Büyükkılıç, atletik performans antrenörlüğüne Dünyacan Çiçekverdi ile Alper Karaman, analiz antrenörlüğüne de Tolga Sayın ve Mert Arda Açıkgöz getirildi.

SAKARYASPOR​ MESAİSİ BAŞLADI

Gençlerbirliği, Sakaryaspor ile 6 Ocak Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde sürdürdü.

Koşu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan, minyatür kalelerden kurulu dar alanda oyunla devam edilen idman, çift kale maçla tamamladı.