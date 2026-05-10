Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı aynı anda oynanan 9 maçın ardından tamamlandı. Ligde haftanın alt sıraları yakından ilgilendiren maçlarından birinde Gençlerbirliği ile Kasımpaşa, Ankara'da karşı karşıya geldi. Gençlerbirliği, 2-0 yenik duruma düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup etmeyi başarak ligde kalma yolunda önemli bir adım attı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin'den Kasımpaşa galibiyeti sonrası açıklama! "Bütün duam kulübü Süper Lig'de tutmak" Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek Trendyol Süper Lig'de ligde kalma yolunda önemli bir adım attı. Gençlerbirliği, Kasımpaşa karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazandı. Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 31'e yükselterek küme düşme hattından çıktı ve 15. sırada yer aldı. Teknik direktör Metin Diyadin, takımın zorlu bir süreçten geçtiğini ve ligde kalmanın kendileri için bir şart olduğunu belirtti. Diyadin, Gençlerbirliği'nin Ankara'nın Süper Lig'deki tek takımı olduğunu ve kulübün Süper Lig'de her anlamda var olması gerektiğini vurguladı. Koita'nın arka adalesinden sakatlandığı ve Niang'ın ise antrenmana gelmediği için kadroya alınmadığı açıklandı.

Bu sonuçla puanını 31'e yükselten Ankara temsilcisi, küme düşme hattından çıkarak haftayı 15. sırada noktaladı. Gençlerbirliği, ligin son haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

"BÜTÜN DUAM, ARZUM, ÇABAM KULÜBÜ SÜPER LİG'DE TUTMAK"

Başkent ekibinde bu sezon ikinci kez göreve getirilen teknik direktör Metin Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Diyadin, Gençlerbirliği'nin son haftalarda zorlu, kaoslu bir süreçten geçtiğine işaret etti.

Kasımpaşa ile "final" niteliğinde bir maç oynadıklarını vurgulayan Diyadin, "Çok zorlu olacağı muhakkaktı ama gerçekten iyi hazırlandık. Daha önce oyuncularla çalışmamız, avantajımızdı. Daha önceki galibiyetlerdeki, bol gollü maçlardaki kadronun hemen hemen aynısını tercih ettik. Bundan önce çok değişkenlik oluyordu. Aynı çocukları tercih ettik ki alışmış oldukları bir oyundu o aslında." diye konuştu.

Metin Diyadin, maça şok 2 golle başladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Oyun oynamaya bile fırsat kalmadan 2-0 geriye düştük. Camianın, taraftarın, herkesin yaşadığı stresin üzerine düştük gibi oldu. Maçtan önce de çocuklara 'Öne geçebiliriz, geriye düşebiliriz, sakın son dakikaya kadar bırakmayın, biz kazanacağız.' dedim. Allah'a şükür nitekim de öyle oldu. Oyuncularla o bağı kurduğunuz zaman samimi çocuklar, bütün o mücadeleyi verdik ve galip geldik. Tabii herkes seviniyor, biz de seviniyoruz, en azından son haftaya taşıdık gibi oldu. Ligde kalma değil bu. Onun için son hafta inşallah ligde kalırız. Gençlerbirliği, Ankara'nın Süper Lig'deki tek takımı, camianın gitgide büyümesi... Bunlar önemli şeyler. Çok ayrıntıya girmeyeceğim bugün. Önce bir ligde kalalım. Allah nasip ederse ondan sonra daha ayrıntılı konuşabiliriz. Çünkü bu süreçler, kolay süreçler değil. Gençlerbirliği'nin varlığı, camiada başta ben olmak üzere herkesin şahsi düşünceleri ya da kariyerlerinin çok ötesindedir. Bütün duam, arzum, çabam kulübü Süper Lig'de tutmak. Bu bizim için biraz şart. İnşallah başarırız. Bir maçımız var, bir şeyler çıkarmamız gerekecek zorunlu olarak. Gönül isterdi ki bu haftalara rahat girelim ama yapacak da bir şey yok. Herkesin çok anlamasını beklemiyorum da gerçekten farklı duygular beslediğim kulübüm. Orada binlerce çocuk altyapıda, aileleri, herkes... Bunlar duygu anlamında da çok önemli, onun için bütün duam Gençlerbirliği'nin ligde kalması. Yoksa benim, onun, bunun varlığının emin olun hiçbir anlamı yok."

"GENÇLERBİRLİĞİ'NİN BU LİGDE HER ANLAMDA VAR OLMASI GEREKİYOR"

Ziraat Türkiye Kupası hedefiyle ilgili soruya Diyadin, "Bizim ciddi anlamda bir kadro darlığımız var. Yani rotasyon diyoruz ya rotasyonu yapmak bile zor. Bakacağız, kolay süreç değil. Önemli olan burada yine söylüyorum, başta ben olmak üzere hiç kimsenin hiçbir önemi yok. Gençlerbirliği'nin bu ligde her anlamda var olması gerekiyor. Bu sadece bireysel düşünceler değil, ekonomisiyle, yapılanmasıyla en az 7-8 madde sayarız." yanıtını verdi.

Koita'nın arka adalesinden sakatlandığını söyleyen Metin Diyadin, "Durumunu tam bilmiyorum ama bu arka adale sakatlıkları, kendi tecrübem 3-5 günde geçecek şeyler değil. Kolay değil, böyle eksiliyorsunuz." dedi.

Metin Diyadin, Niang'ı bugün neden kadroda düşünmediğiyle ilgili soru üzerine, "Öncesine gitmeyeceğim. Niang'a, Fatih Karagümrük maçından sonra iki gün izin verilmiş, daha sonra Ankara'ya dönüşte bir tane idmana gelmedi. Son gün, dün geldi. Ben de kadroya almadım." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor maçıyla başlayan ilk döneminde tüm maçlarda gol attıklarına dikkati çeken Metin Diyadin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elimizdeki oyuncu grubunun oynayabileceği bir oyun sistemini, şablonu ortaya çıkarmıştık. O şablon bizi taşıyordu. Daha sonra sakatlıklar ya da farklı gerekçelerle teknik adam değişikliklerinin getirdiği şeyle beraber farklı kadrolar, sistemler olabiliyor. Bütün maçlara baktığınız zaman hemen hemen aynı kadroyla çıktık ve aynı şeyleri söyledik. Yani gol atmadan maç kazanamazsınız. Kazanmanız gereken durumlarda gol yeme riskini de göze almanız gerekiyor. Benim oyun mantalitem oyunculara özgüven... Çünkü sezon başından beri çok derin bir kadromuz yok. Son maça kaldık. En önemli şey Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de kalıcı olması."