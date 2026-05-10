Spor
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle'den şampiyonluk yorumu! "Çok üzgünüz"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u Fred (2) ve Brown'un golleriyle 3-0 yenmeyi başardı. Galatasaray'ın Antalyaspor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ettiği haftada Konyaspor galibiyetinin ardından konuşan Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle, "Öncelikle çok üzgünüz. Bu akşam şampiyonluğu kaybettik. Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynamak için bir hedefimiz vardı, bu akşam sadece onu gerçekleştirebildik" dedi.

GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 01:27
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 01:27

'de 33. hafta maçları oynandı. Ligde haftanın şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçlarından birinde TÜMOSAN ile , Konya'da karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, karşılaşmayı Fred (2) ve Brown'un golleriyle 3-0 kazanmayı başardı ve puanını 73 yaparak bitime bir hafta kala ligi ikinci sırada tamamlamayı garantiledi.

Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında 4-2 kazanarak şampiyonluğunu ilan ettiği haftada, Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle, Konyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Zeki Murat Göle, "Öncelikle çok üzgünüz. Bu akşam şampiyonluğu kaybettik. Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynamak için bir hedefimiz vardı, bu akşam sadece onu gerçekleştirebildik." dedi.

Oyuncuları tebrik eden Göle, "Belli bir sistem değişikliğine gittik. Adam adama savunma anlayışıyla bu son iki maçımızı oynadık. Çok başarılı oldular. Maç içinde bazı organizasyonlarımız vardı. Özellikle duran top organizasyonunda bir gol bulduk. Diğer setlerden de başarılı hücumlar gerçekleştirdik. Bu bizim için olumlu bir taraf. Onun için de söyleyecek fazla bir şey yok." diye konuştu.

