Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle'den şampiyonluk yorumu! "Çok üzgünüz"

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçları oynandı. Ligde haftanın şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçlarından birinde TÜMOSAN Konyaspor ile Fenerbahçe, Konya'da karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, karşılaşmayı Fred (2) ve Brown'un golleriyle 3-0 kazanmayı başardı ve puanını 73 yaparak bitime bir hafta kala ligi ikinci sırada tamamlamayı garantiledi.
Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında 4-2 kazanarak şampiyonluğunu ilan ettiği haftada, Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle, Konyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Zeki Murat Göle, "Öncelikle çok üzgünüz. Bu akşam şampiyonluğu kaybettik. Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynamak için bir hedefimiz vardı, bu akşam sadece onu gerçekleştirebildik." dedi.
Oyuncuları tebrik eden Göle, "Belli bir sistem değişikliğine gittik. Adam adama savunma anlayışıyla bu son iki maçımızı oynadık. Çok başarılı oldular. Maç içinde bazı organizasyonlarımız vardı. Özellikle duran top organizasyonunda bir gol bulduk. Diğer setlerden de başarılı hücumlar gerçekleştirdik. Bu bizim için olumlu bir taraf. Onun için de söyleyecek fazla bir şey yok." diye konuştu.