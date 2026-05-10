Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçları oynandı. Ligde haftanın şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçlarından birinde TÜMOSAN Konyaspor ile Fenerbahçe, Konya'da karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, karşılaşmayı Fred (2) ve Brown'un golleriyle 3-0 kazanmayı başardı ve puanını 73 yaparak bitime bir hafta kala ligi ikinci sırada tamamlamayı garantiledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle'den şampiyonluk yorumu! "Çok üzgünüz" Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, ligi ikinci sırada tamamlamayı garantilerken, sarı-lacivertli takımın yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle, şampiyonluğun kaybedilmesinden dolayı üzgün olduklarını belirtti. Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'u Fred (2) ve Brown'un golleriyle 3-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Fenerbahçe, puanını 73'e yükselterek ligi ikinci sırada bitirmeyi garantiledi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği haftada Fenerbahçe yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle, "Çok üzgünüz. Bu akşam şampiyonluğu kaybettik." dedi. Göle, Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynamak için bir hedefleri olduğunu ve bunu gerçekleştirdiklerini söyledi. Oyuncuları tebrik eden Göle, uyguladıkları adam adama savunma anlayışının başarılı olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında 4-2 kazanarak şampiyonluğunu ilan ettiği haftada, Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle, Konyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Zeki Murat Göle, "Öncelikle çok üzgünüz. Bu akşam şampiyonluğu kaybettik. Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynamak için bir hedefimiz vardı, bu akşam sadece onu gerçekleştirebildik." dedi.

Oyuncuları tebrik eden Göle, "Belli bir sistem değişikliğine gittik. Adam adama savunma anlayışıyla bu son iki maçımızı oynadık. Çok başarılı oldular. Maç içinde bazı organizasyonlarımız vardı. Özellikle duran top organizasyonunda bir gol bulduk. Diğer setlerden de başarılı hücumlar gerçekleştirdik. Bu bizim için olumlu bir taraf. Onun için de söyleyecek fazla bir şey yok." diye konuştu.