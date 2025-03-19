Gianluigi Buffon'a oğlundan kötü sürpriz! İtalya'da şaşkınlık

Gianluigi Buffon için oğlu Louis Buffon'dan tezat bir tercih geldi. İtalyan efsane Gianluigi Buffon'un oğlu Louis Buffon, İtalya Milli Takımı'nı seçmedi ve Çekya adına oynamaya karar verdi.

İtalya efsanesi Gianluigi Buffon için oğlu Louis Buffon'dan kötü bir sürpriz geldi. Uzun yıllar boyunca İtalya kalesini koruyan Gianluigi Buffon'un oğlu Louis Buffon, tercihini annesinin vatandaşlığından yana kullandı ve milli arenalarda Çekya adına mücadele etmeye karar verdi.

GIANLUIGI BUFFON'UN OĞLU LOUIS BUFFON İTALYA MİLLİ TAKIMI'NI SEÇMEDİ

18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Louis, babasının ülkesini seçmedi ve milli takım tercihini Çekya'dan yana kullandı. Baba Buffon'un tercihe saygı duyduğu ancak desteklemediği belirtilirken, Pisa forması giyen Louis'in bu tavrı İtalya'da şaşkınlığa sebep oldu! Sosyal medyada sürece dair yorumlar yapan futbolseverler, 'zaten bizim seviyemizde değildi' gibi ifadeler kullanarak tepkilerini gösterdiler.

LOUIS BUFFON BU SEZON NELER YAPTI?

Çoğunlukla Pisa'nın genç takımında forma giyen 17 yaşındaki kanat oyuncusu, 22 maça çıktı ve 6 gollük katkı sağladı. Genç hücumcu; Çekya U-18 Milli Takımı ile İngiltere, Fransa ve Portekiz maçlarında forma giyecek.