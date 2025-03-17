İtalya Serie A'da Slavko Vincic tepkisi!

TFF'nin Slavko Vincic tercihi İtalya Serie A'da da gündeme geldi. Atalanta ile Inter arasındaki maçta çıkan kırmızı kart, başta Gian Piero Gasperini olmak üzere taraftarlar tarafından da sert bir dille eleştirildi. Süreçten hareketle Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki Slavko Vincic tercihini hatırlatan İtalyan futbolseverler, 'biz de mi aynı yolu izleyelim' diyerek tepki gösterdiler.

İtalya Serie A'da Slavko Vincic örneği gündeme geldi. Atalanta ile Inter arasında oynanan maçı Simone Inzaghi'nin ekibi 2-0 kazanırken, Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini ise hakemi hedef aldı. Ederson'un 81. dakikada kırmızı kart görmesini eleştiren deneyimli hoca, hakemin maçı mahvettiğini belirtti.

İTALYA SERIE A'DA HAKEM KONUSUNA TFF'NİN SLAVKO VINCIC ÖRNEĞİ

Seria A'da direkt zirveyi ilgilendiren maçta Atalanta ile Inter karşılaştı ve mücadele 2-0'lık Inter galibiyetiyle sona erdi. Esasen ise maçın kendisi kadar bir de hakem konusu sürpriz şekilde gündeme taşındı! Maçın ardından açıklamalar yapan Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, "Hakem çok abartılı bir karar verdi ve maçı mahvetti. Ederson'u atmasaydı son 15 dakikada bir şeyleri değiştirebilirdik. Kırmızı kart hiç mantıklı değildi." ifadelerini kullandı! Deneyimli hocanın tartışmalarını sosyal medyada destekleyen taraftarlar da paylaşımlar yaptılar ve ""Türkler gibi yabancı hakem mi getirelim?" bakış açısında hemfikir oldular.

Son olarak ise mücadelenin uzatma dakikalarında Inter'den Alessandro Bastoni de kırmızı kart görmüş ve mavi siyahlı ekip de maçı 10 kişi tamamlamıştı.