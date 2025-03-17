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Editor
 | Burak Ayaydın

Inter liderliğini perçinledi! Atalanta'yı devirdiler

Serie A'da zirveyi ilgilendiren mücadelede Atalanta ile Inter karşılaştı. Napoli'nin puan kaybettiği haftada lider Inter, zorlu haftayı avantajla kapattı.

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Inter liderliğini perçinledi! Atalanta'yı devirdiler
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.03.2025
saat ikonu 13:39
|
GÜNCELLEME:
17.03.2025
saat ikonu 13:39

İtalya Serie A'da 29. hafta mücadeleleri oynandı. Haftaya lider giren Inter, hata yapmadı ve zirvedeki yerini perçinledi. Mavi siyahlılar, zorlu Atalanta deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndüler. Goller ise 54. dakikada Augusto ve 87. dakikada Lautaro'dan geldi.

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HAKAN ÇALHANOĞLU YİNE SKOR KATKISI YAPTI

Son haftalarda Inter'in kazandığı maçlarda başrolde yer alan Hakan Çalhanoğlu, Atalanta'ya karşı da ilk golün asistini yaptı. Milli yıldız, 90 dakika sahada kaldı.

NAPOLI KAYBEDERKEN INTER KAZANDI

Napoli'nin sürpriz puan kaybı sonrası Inter hata yapmadı ve 64 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. 61 puanlı Napoli'nin ardından, Atalanta ise 58 puanla 3. sırada kaldı.

https://x.com/Inter/status/1901389643087777804

Sıkça Sorulan Sorular

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN BONSERVİSİ NE KADAR?
Milli yıldızın güncel piyasa değeri 40 milyon Eurodur.
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ETİKETLER
#Güneş
#inter
#ınter
#İnternet
#İtalya Serie A
#hakan çalhanoğlu
#Spor
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