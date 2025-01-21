Giovanni Guidetti Kanada milli takımının başına geçti!

21 Ocak 2025 21:49 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 21:55

Kanada Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörlük görevine Giovanni Guidetti’nin getirildiğini açıkladı.

Uzun yıllardır VakıfBank​ takımında görev yapan İtalyan antrenör Giovanni Guidetti yeni bir maceraya açılıyor.

"HER ZAMAN HAYRAN KALDIM"

Giovanni Guidetti, Kanada​ ile çıkacağı yeni yolculuk için yaptığı açıklamada, “Kanada’nın voleybol​ oynama şekline her zaman hayran kaldım ve saygı duydum ve son yıllarda çok geliştiler. Dünya sıralamasında sekiz numarada olmaları inanılmaz bir sıralama ve Los Angeles Olimpiyat​ Oyunları’nı hedefleyen harika bir başlangıç noktası. Kanada’nın üst düzey uluslararası oyunculara sahip olduğuna ve genç nesillerin çok umut verici olduğuna inanıyorum, bu yüzden bu yeni yolculuğa başlamak için gerçekten heyecanlıyım.” ifadelerine yer verildi.

Eski başantrenör Shannoz Winzer ise Kanada Voleybol Federasyonu’nda Yüksek Performans Direktörü görevine getirildi.