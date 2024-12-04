Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a veda etti! 'Bana daha fazla zaman tanınmış olsaydı…'

04 Aralık 2024 18:47 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 18:52

Beşiktaş’ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Göztepe karşısında alınan mağlubiyetin ardından görevinden ayrıldı. Ayrılık kararının resmiyet kazanmasının ardından deneyimli teknik adam, sosyal medya üzerinden bir veda mesajı yayınladı. Hollandalı hocanın ayrılık mesajında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Göztepe yenilgisinin ardından Beşiktaş​'ta yolların ayrıldığı Giovanni van Bronckhorst​, mesajında hem üzüntüsünü hem de hayal kırıklığını dile getirerek Beşiktaş’taki kısa süreli deneyiminin kendisinde derin izler bıraktığını belirtti. "Türkiye​ Süper Kupası’nı kazandıktan sonraki his, futbol kariyerimdeki en değerli anılardan biri oldu" diyen Hollandalı teknik adam, oyuncularının ve ekibinin özverili çalışmasının sonucunda kupayı kazandıklarını vurguladı.

"TÜRKİYE'YE AŞIK OLDUM"

Van Bronckhorst, Beşiktaş taraftarlarına ve Türk futbol kültürüne olan hayranlığını ifade ederken, "Türkiye’nin futbol tutkusu ve Beşiktaş taraftarlarının coşkusu beni çok etkiledi. Kısa bir süre içinde kulübe, şehre ve ülkeye aşık oldum" dedi.

"DAHA FAZLA ZAMAN TANINMIŞ OLSAYDI..."

Teknik direktör, daha fazla zaman verilmesi durumunda kadroyu geliştirebileceğine ve kulüp için uzun vadeli başarılar sağlayabileceğine inandığını belirterek şunları söyledi: "Beşiktaş teknik direktörlüğünden ayrılmak beni üzüyor ve hayal kırıklığına uğratıyor. Önceki işlerimde olduğu gibi, bu işe tutkuyla, kulübün potansiyeli beni gerçekten heyecanlandırdığı için başarılı olma arzusuyla yaklaştım. Türk halkı ve özellikle Beşiktaş taraftarları beni karşıladı ve "kendilerinden biri" gibi hissettirdi.

"TÜRKİYE FUTBOLA TUTKUN BİR ÜLKE"

Türkiye zengin bir kültüre sahip bir ülke ve futbola olan tutku herkes tarafından açıkça görülüyor. Bunun için her zaman minnettar olacağım. Türkiye Süper Kupası'nı kazandıktan sonraki his, en değer verdiğim futbol başarılarından bazılarıyla aynı seviyede. Büyük kalabalık, taraftarların tutkusu ve oyuncularımın yakıcı arzusu harikaydı. Beşiktaş için bu kupayı neredeyse yirmi yıldır ilk kez geri kazanmak çok tatmin ediciydi. Oyuncularımın ve ekibimin sıkı çalışmasını takdir etmeliyim. Bana daha fazla zaman tanınmış olsaydı, büyük potansiyeli olan bir kadroyu geliştirebileceğimi ve güçlendirebileceğimi düşünüyorum. Lütfen çalışmaya devam edin, harika bir grupsunuz.

"FUTBOLDA KAZANMAK HER ŞEYDİR"