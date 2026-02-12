Gizlice Florya'ya getirildi, Okan Buruk beğenmeyince ülkesine geri gönderildi

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk’un yardımcısı Ismael Garcia’nın referansıyla harekete geçen Galatasaray yönetimi, Güney Kore 2. Lig ekiplerinden Gyeongnam FC forması giyen 2007 doğumlu kaleci Jun-Seo Shin'i deneme antrenmanlarına davet etti.

GENÇ KALECİ BEKLENEN SEVİYENİN ALTINDA KALDI

1.87 boyundaki 18 yaşındaki eldiven, tam 10 gün boyunca Florya Metin Oktay Tesisleri'nde A takımla antrenmanlara çıktı. Fiziksel özellikleri ve refleksleriyle teknik heyetin dikkatini çekmeye çalışan genç kaleci, beklenen seviyenin altında kaldı.

Deneme süreci sonunda Teknik Direktör Okan Buruk ve kaleci departmanı, Jun-Seo Shin'in performansı için "yetersiz" raporu verdi. Gelecek vadeden bir profil çizmesine rağmen Galatasaray seviyesi için hazır bulunmayan Güney Koreli kaleci, transfer edilmeden ülkesine geri gönderildi.