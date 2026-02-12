Menü Kapat
Gizlice Florya'ya getirildi, Okan Buruk beğenmeyince ülkesine geri gönderildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, genç yıldızları takıma kazandırmak için kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılılar, teknik heyetin tavsiyesiyle Güney Kore'den getirdiği 18 yaşındaki kaleci Jun-Seo Shin'i 10 gün boyunca denedi. Teknik heyetin oyuncu hakkında raporu belli oldu.

Gizlice Florya'ya getirildi, Okan Buruk beğenmeyince ülkesine geri gönderildi
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk’un yardımcısı Ismael Garcia’nın referansıyla harekete geçen Galatasaray yönetimi, Güney Kore 2. Lig ekiplerinden Gyeongnam FC forması giyen 2007 doğumlu kaleci Jun-Seo Shin'i deneme antrenmanlarına davet etti.

Gizlice Florya'ya getirildi, Okan Buruk beğenmeyince ülkesine geri gönderildi

Galatasaray, teknik ekibin referansıyla deneme antrenmanlarına aldığı Güney Koreli genç kaleci Jun-Seo Shin'i, performansını yetersiz bulduğu için transfer etmeden ülkesine geri gönderdi.
Galatasaray, Güney Kore 2. Lig ekiplerinden Gyeongnam FC'nin 2007 doğumlu kalecisi Jun-Seo Shin'i deneme antrenmanlarına davet etti.
Genç kaleci, 10 gün boyunca A takımla Florya'da antrenmanlara çıktı.
Teknik Direktör Okan Buruk ve kaleci departmanı, Shin'in performansı için "yetersiz" raporu verdi.
Galatasaray, beklenen seviyenin altında kalan ve hazır bulunmayan Jun-Seo Shin'i transfer etmeyerek ülkesine gönderdi.
Gizlice Florya'ya getirildi, Okan Buruk beğenmeyince ülkesine geri gönderildi

GENÇ KALECİ BEKLENEN SEVİYENİN ALTINDA KALDI

1.87 boyundaki 18 yaşındaki eldiven, tam 10 gün boyunca Florya Metin Oktay Tesisleri'nde A takımla antrenmanlara çıktı. Fiziksel özellikleri ve refleksleriyle teknik heyetin dikkatini çekmeye çalışan genç kaleci, beklenen seviyenin altında kaldı.

Gizlice Florya'ya getirildi, Okan Buruk beğenmeyince ülkesine geri gönderildi

Deneme süreci sonunda Teknik Direktör Okan Buruk ve kaleci departmanı, Jun-Seo Shin'in performansı için "yetersiz" raporu verdi. Gelecek vadeden bir profil çizmesine rağmen Galatasaray seviyesi için hazır bulunmayan Güney Koreli kaleci, transfer edilmeden ülkesine geri gönderildi.

