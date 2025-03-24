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 | Burak Ayaydın

Gökhan Ünal ile yollar ayrıldı: Bir teknik direktör daha veda etti!

Gökhan Ünal ve Anagold 24Erzincanspor'un yolları resmen ayrıldı. Nesine 2. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor’da üst üste gelen başarısız sonuçların ardından teknik direktör Gökhan Ünal görevinden istifa etti.

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Gökhan Ünal ile yollar ayrıldı: Bir teknik direktör daha veda etti!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 14:50

Gökhan Ünal, Anagold 24Erzincanspor ile bekleneni veremedi ve istifa etti. Halihazırda başarısız sonuçlarla ilerleyen süreç; yine bir teknik direktör vedasıyla sona ererken, ayrılık kararının ardından iki taraftan da açıklamalar geldi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

"Teknik direktörümüz Gökhan Ünal, görevinden istifa etmiştir. Gökhan Ünal’a kulübümüze kattığı değer ve verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."

GÖKHAN ÜNAL'DAN VEDA

"24Erzincanspor ile bugün itibarıyla istifamı vererek yollarımızı ayırmış bulunmaktayım. Büyük umutlarla geldiğimiz bu süreçte maalesef transfer yasağını kaldıramayışımız, giden oyuncuların yerini doldurmayışımızdan ve oyuncu yetersizliğinden dolayı hem play-off hattından hem de 2. yarıda yaşadığımız düşüşten dolayı bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu düşündüğüm için istifa dilekçemi Burak Çalık başkana verdim."

Son olarak ise Gökhan Ünal, geçtiğimiz hafta Isparta 32 karşılaşmasında maçın hakemine gösterdiği tepkiden dolayı PFDK'dan 6 maç men cezası almıştı.

Gökhan Ünal İstifa etti - Erzincan Haber, Erzincan

https://x.com/A24erzincanspor/status/1904137172657009078

Sıkça Sorulan Sorular

GÖKHAN ÜNAL'IN TAKIMI LİG TABLOSUNDA KAÇINCIYDI?
24Erzincanspor, ligde topladığı 33 puanla 11. sırada yer alıyor.
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#gökhan ünal
#Anagold 24Erzincanspor
#Nesine 2. Lig
#Spor
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