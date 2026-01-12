Golazo Cup'ta anlık izleyici rekoru! 185 bin kullanıcıya ulaşıldı!

Golazo Cup'ta ilk gün Emirhan Çakal konserinde teknolojik yenilikler kullanıldı. Organizasyonun vizyonuna ve kullanılan teknolojik detaylara dair açıklamalarda bulunan Golazo yapımcısı Burak Sağlık, "ileri seviyedeki bu şovu daha önce ülkemizde görmemiştik. Bu organizasyonlar nadiren Amerika'da çok büyük konser şovlarında gerçekleştiriliyor" diyerek konserin teknik arka planındaki devrime dikkat çekti. Sağlık, izleyicileri şaşırtan bu şovun detaylarını şu sözlerle aktardı:

"Golazo Cup olarak sadece bir spor etkinliği değil, bir teknoloji şovu sunmayı hedefledik. Mapping teknolojisi ile birlikte ghost perdeyi (hayalet perde) eş zamanlı kullanarak izleyicilerimizin 360 derece bir gerçeklik deneyimlemelerini sağladık. Bu sayede sahne, mekanın sınırlarını aşarak yaşayan bir organizmaya dönüştü."



Konserin en dikkat çekici unsurlarından biri, sanatçı Çakal’ın performansının yapay zeka tarafından anlık olarak analiz edilmesi oldu. Teknoloji ile sahne sanatlarının kesiştiği bu özel deneyimi, Çakal konser kreatif ekibi Ninetyfive şu sözlerle anlattı:



“Ghost perde üzerinde, AI tabanlı yazılımlar ve sensör kameralar aracılığıyla Çakal’ın anlık görüntülerinden eş zamanlı olarak farklı görseller ürettik. Sanatçının sahnedeki her hareketi, yapay zeka tarafından saniyeler içinde yorumlanarak perdeye fütüristik birer görsel sanat eserine dönüştü. İzleyicileri adeta bambaşka bir dünyanın içine taşıdık.”

Final karşılaşması öncesinde LVBEL C5 konser verdi

Remy Global ve Key People'nin yapımını üstlendiği Golazo Cup Türkiye'de futbolu bıraktıktan sonra da Türkiye ile bağlarını koparmayan dev isimler, ekranların sevilen oyuncu isimleri Volkswagen Arena’nın atmosferinde yeteneklerini sergiledi. Johan Elmander, Atiba Hutchinson, Ryan Babel, Bruno Alves, Miroslav Stoch, Filip Holosko, Engin Baytar, Serkan Balcı ve Serkan Özsoy gibi isimlerin hünerlerini sergilediği, Yağız Sabuncuoğlu, Danilo Zanna, Ataberk Doğan, Hasan Kabze, Emir Can İğrek, Giray Altınok, Eypio, Mehmet Yozgatlı, Emir Yazıcı, Samet Kocabaş ve Arden Papazyan gibi dev isimlerin takım sahipliği yaptığı bir organizasyon gerçekleşti.