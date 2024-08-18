Göztepe beraberliği sonrası İsmail Yüksek'ten isyan: Fenerbahçe düşmanlığınız nedir

18 Ağustos 2024 05:20 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 05:50

Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe, konuk ettiği Fenerbahçe karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İsmail Yüksek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yapılan saldırı hakkında, "Nedir bu düşmanlık? Ben bunu anlamıyorum. Milyonlarca taraftarımızın olduğu bu şehirde, bu saldırganlık nedir anlamıyorum. Taraftarımız stada geliyor, formamız yakılıyor, taraftarımıza biber gazıyla müdahale ediliyor. Başkanımız buna karşı çıkmak için sahaya iniyor ama ona da herkesin önünde saldırılıyor" dedi.

"FENERBAHÇE KAOSA SÜRÜKLENMEYE ÇALIŞILIYOR"

Takımın saha dışına çıkarılmaya çalışıldığını söyleyen İsmail, "Yeni sezon ve Fenerbahçe yine saha dışında kaosa sürüklenmeye çalışılıyor. Bu bizi üzüyor. Eğer saha içinde kalabilirsek Fenerbahçe olarak şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bu olaylar inşallah son olur. Üzüntülüyüz. Taraftarımıza yapılanlardan dolayı daha da üzgünüz" sözlerini sarf etti.